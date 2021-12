Países Bajos declara el confinamiento estricto y cierra la actividad no esencial

El Gobierno neerlandés declaró este sábado, tras una reunión de emergencia por el avance de la variante ómicron, un confinamiento estricto en Países Bajos que entra en vigor este domingo y se mantiene hasta el 14 de enero, por el que cierra de toda la actividad no esencial, pero también los colegios y universidades. En una rueda de prensa en La Haya, el primer ministro en funciones, Mark Rutte, lamentó que Países Bajos «tendrá que volver una vez más al confinamiento» y subrayó que esto es «inevitable porque ómicron se extiende incluso más rápido de lo que se temía». Se calcula que será la dominante antes de finales de este año.

Rutte explicó que solo permanecerán abiertas las tiendas imprescindibles como supermercados, farmacias, gasolineras y los servicios mínimos, pero todo lo demás, incluidos comercios (se podrán recoger pedidos), restaurantes, cines, teatros o gimnasios, deberán cerrar sus puertas casi un mes. Sólo se permitirán grupos de máximo dos personas en exteriores y un límite de dos invitados por hogar al día. Habrá una excepción de cuatro visitantes por casa durante Nochebuena, Navidad y San Esteban (26 de diciembre) y Nochevieja. La educación y la atención extraescolar estarán cerradas hasta al menos el 9 de enero, con algunas excepciones. Los cierres afectan a las profesiones de contacto, como las peluquerías y los centros de estética, así como las ubicaciones de deportes de interior, pero podrán abrir las instalaciones deportivas al aire libre en horario limitado.

Se prohíben los eventos y se limitan a 100 los invitados a los funerales y mercadillos, pero quedan prohibidos los mercados navideños. Aunque el gobierno neerlandés hable de «confinamiento estricto» e inste a no salir de casa, los ciudadanos podrán seguir saliendo a la calle a pasear o hacer la compra de productos básicos sin controles policiales, pero se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible. Rutte, que ha enfrentado fuertes críticas de los periodistas durante la rueda de prensa por los retrasos en la campaña de vacunación de refuerzo y porque hace cuatro días optó por no reforzar las restricciones que se aplicaban hasta ahora, reconoció haber «cometido errores» durante los dos años de pandemia, pero negó haber «perdido el control» de la situación. A esta rueda de prensa, se ha sumado de forma inusual el virólogo Jaap van Dissel, director del centro de control de enfermedades infecciosas, que subrayó que, a pesar de la incertidumbre sobre ómicron, se sabe que los anticuerpos acumulados hasta ahora no protegen de forma suficiente.

Ha instado a vacunarse los que no lo hayan hecho aún, pidió al resto concertar cita para la dosis de refuerzo y recordó que todos los adultos tendrán oportunidad de recibir la inyección a partir del 7 de enero, con el objetivo de finalizar la campaña de refuerzo en la segunda mitad de enero. «Sabemos que las vacunas de refuerzo refrescan el sistema inmunológico. Esto significa que la protección contra ómicron aumenta, no solo contra los contagios sino también contra la enfermedad grave», agregó Van Dissel. Un 84% de los mayores de 12 años tienen ya la pauta completa y se han administrado más de 1,48 millones de dosis adicionales en personas inmunodeprimidas (125.696 dosis) y de refuerzos en la población general (1,36 millones de dosis).

«Aún quedan 9,5 millones por poner», dijo el ministro de Sanidad, Hugo de Jonge. Al filtrarse a primera hora la posible declaración de un confinamiento, numerosos ciudadanos acudieron en masa a zonas comerciales de todas las ciudades para hacer compras de última hora, lo que ha dejado imágenes de grandes aglomeraciones y largas colas en los accesos a los comercios. A pesar de que el promedio diario de contagios pasó en una semana de más de 20.000 por día a menos de 15.000, los temores de los expertos están en la velocidad de propagación de ómicron y su capacidad de eludir la inmunidad existente con la vacunación, aunque no está claro si es más patógena que la variante delta.

Según el Instituto de Salud Pública (RIVM), se han registrado 14.742 nuevos positivos en las últimas 24 horas, unos 653 menos que ayer, y han fallecido 50 personas con covid-19 en un día. Hay 2.373 pacientes con coronavirus en los hospitales de Países Bajos, un centenar menos que ayer, y de ellos 637 están en unidades de cuidados intensivos. Al menos 19 pacientes neerlandeses se encuentran en las UCI de Alemania.