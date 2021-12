Eslovaquia propone dar 500 euros a los mayores de 60 años que se vacunen

El Ministerio de Finanzas eslovaco ha propuesto que los mayores de 60 años que completen la pauta de vacunación reciban un cheque de 500 euros para usar en las gastronomía o la cultura, como medida para impulsar el relativamente bajo nivel de inmunización en el país, actualmente en el 45 %. «Pocos jubilados se apuntan a la tercera dosis. Confío en que empujemos a estas personas a que se vacunen por tercera vez. Es algo vital para ellos», señaló el ministro de Finanzas, Igor Matovic, quien adelantó que la propuesta debe ser aún debatida en el Parlamento, informa la agencia STA. Matovic indicó que si esta iniciativa no tiene éxito, él apoyará la implantación de la vacuna obligatoria. «Lo primero es convencer, porque hemos fallado en la argumentación», reconoció. La propuesta ha generado división en la coalición de cuatro partidos que forma el Gobierno eslovaco. Eslovaquia es actualmente el país con mayor incidencia de contagios del mundo, con un índice de 1.425 positivos por 100.000 habitantes esta última semana, según el observatorio Our World in Data. Los hospitalizados en el país comunitario ascienden a 3.394, de los cuales el 82 % no tiene la pauta completa de vacunación, y un 26 % de esos pacientes se encuentran en estado grave.