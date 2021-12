La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este martes que «hay que tener» un debate sobre la conveniencia de hacer la vacunación contra la COVID-19 dado que sólo el 66,2 % del total de la población está plenamente inmunizado. «Eso necesita discusión y un enfoque común pero es una discusión que hay que tener», dijo Von der Leyen, quien subrayó que expresaba una «opinión personal» ya que las competencias sanitarias en la UE recaen «plenamente» sobre los Estados miembros. No obstante, la política con formación médica señaló lo excepcional de la situación, con un rápido incremento de contagios en buena parte de la UE y escasas tasas de vacunación en muchos Estados, pese a que hay fármacos disponibles, al contrario que en muchos otros lugares del mundo.

«Hace dos o tres años nunca me habría imaginado presenciar lo que vemos ahora, que tenemos una terrible pandemia y vacunas pero no se usan adecuadamente en todas partes y conlleva un enorme coste sanitario», lamentó Von der Leyen preguntada por si la vacunación debe de ser obligatoria. Grecia ha anunciado que los mayores de 60 años tendrán que vacunarse, so pena de 100 euros, y Austria castigará a quienes no acepten el fármaco con 7.200 euros a partir del próximo febrero, mientras el debate coge vuelo también en otros Estados miembros. «Creo que es comprensible y apropiado» mantener un debate y «pensar potencialmente la vacunación obligatoria en la UE», dijo Von der Leyen.