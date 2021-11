Un estudio alemán vincula la alta tasa de contagios de COVID y el apoyo a ultraderecha

Las circunscripciones en las que la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) cosechó más votos en 2017 documentaron más contagios por COVID en 2020, según un estudio publicado este viernes. Científicos del Instituto de Investigación para la Cohesión Social y del Centro Helmholtz de Múnich excluyeron que otros factores, como el número de colegios o las cifras de teletrabajo, pudieran haber influido en la correlación. «En las circunscripciones donde la AfD sacaba un punto porcentual más, la incidencia durante la fase inicial de la primera ola fue, de media, 2,2 puntos mayor,» destacó el sociólogo Christoph Richter, uno de los autores del estudio, citado por el semanario «Spiegel».

La investigación partió de la premisa de que en las regiones en las que la ultraderecha cuenta con más apoyos, la población es más escéptica con respecto a las instituciones democráticas y cumple en menor medida las medidas anti-COVID. Los científicos analizaron 411 circunscripciones, teniendo en cuenta una variedad de factores demográficos y sanitarios, llegando a la conclusión de que en aquellas donde la AfD recibió más votos, se registraron más contagios por COVID en ambas olas de 2020.

En los estados federados de Sajonia y Turingia (este), donde la AfD suele obtener resultados superiores al 20 %, la incidencia es a la sazón particularmente elevada y la tasa de vacunación inferior a la del resto del país.

«La suposición que en ocasiones se defiende de que esta conexión es un fenómeno limitado a Alemania oriental no pudo ser confirmada,» afirmaron sin embargo los autores del estudio, que no halló una correlación similar para ningún otro partido político. A pesar de que la investigación no usó datos actuales, en vista de la situación epidémica actual es de suponer que el fenómeno se está manifestando con más fuerza aún, destacó Richter, citado por el canal NTV. «Esto lo demuestra el debate sobre la disposición a vacunarse en las regiones que en estos momentos cuentan con incidencias particularmente altas,» afirmó. Un sondeo del instituto de opinión Forsa con una muestra de 3.000 personas, publicado el pasado 11 de noviembre apuntaba que dos tercios de los no vacunados votan a la AfD o al partido negacionista La Base. Según este resultado, el porcentaje de votos extremistas entre los no vacunados es cinco veces más elevado que entre el total de la población.