Europa valora aprobar la vacunación a menores «a finales de la próxima semana»

El jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), Marco Cavaleri, ha avanzado que la revisión de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años podría concluir «a finales de la próxima semana». En rueda de prensa este jueves, el organismo regulador europeo ha tratado algunos de los temas relacionados con la aprobación de medicamentos y vacunas frente al coronavirus.

En primer lugar, ha avanzado que la vacuna de Novavax, que se basa en una tecnología de plataforma diferente a la de las ya autorizadas, «podría aprobarse en unas semanas». En cuanto al fármaco 'Ronapreve' de Roche, Cavaleri ha apuntado que los estudios muestran que reduce la posibilidad de enfermar con COVID-19 en personas que están en contacto cercano con un miembro del hogar infectado con el virus. «Esto puede ayudar a las personas que podrían no responder bien a la vacunación», ha apuntado. Sobre 'Paxlovid', el tratamiento antiviral de Pfizer, Cavaleri ha detallado que la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, ha pedido al comité de medicamentos humanos que asesore sobre su uso de emergencia a los países de la UE antes de que se produzca una autorización de comercialización. «El procedimiento comenzará mañana», ha anunciado.

Por otra parte, el organismo regulador europeo ha advertido del aumento de los casos en Europa. «Las tasas de hospitalización y el número de pacientes no vacunados en cuidados intensivos están aumentando en casi todos los Estados miembros de la Bandera de la Unión Europea. Por favor, vacúnense. Es vital que sigamos vacunándonos, especialmente en aquellos Estados miembros con tasas de vacunación inaceptablemente bajas», ha reclamado. En este sentido, ha lamentado que existe «un exceso de casos sobre todo en personas no vacunadas». «Muchos países de la UE tienen una gran población no vacunada. Son los más propensos a acudir a los hospitales y a sufrir enfermedades graves. Debemos cerrar la brecha entre vacunados y no vacunados», ha remachado.