Italia sentencia por primera vez un misterioso crimen mafioso de hace 32 años

Il gup di Palermo Montalto ha condannato all'ergastolo Nino Madonia per il duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5/8/1989.

Un pensiero per il padre che non si è mai arreso, battendosi per la giustizia contro tutto e tutti. pic.twitter.com/WBI8SS7DSJ