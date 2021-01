La exasesora de Trump, investigada por publicar fotos en topless de su hija de 16 años

Kellyanne Conway, la mediática antigua asesora del expresidente Donald Trump, está siendo investigada por la policía después de que apareciera publicada en un cuenta de Twitter una foto semidesnuda de su hija de 16 años Claudia, con la que mantiene una tensa relación.

Según informaron los medios locales, la policía acudió este martes a la residencia de Conway en la localidad de Alpine, en el estado de Nueva Jersey, con documentos, y abandonó el lugar una hora más tarde.

El jefe de la policía de Alpine, Christopher Belcolle, confirmó al medio New York Post que la que fuera una de las figuras más cercanas a Trump durante su mandato está siendo investigada. «Se está llevando a cabo una investigación. No podemos dar más información», afirmó Belcolle, que señaló que cualquier documento que esté relacionado con menores de edad no se hace público.

Las pesquisas se iniciaron después de que este lunes Claudia Conway hablara en su perfil de la red social TikTok sobre el hecho de que una foto suya con el torso desnudo había aparecido en el Twitter Fleets de su madre, un tipo de publicación que desaparece tras 24 horas.

La menor afirmó que cree que su madre se hizo con la íntima foto en uno de los registros de su teléfono que lleva a cabo habitualmente, y que es posible que la publicara «accidentalmente», o que su cuenta de Twitter fue hackeada.

Sin embargo, terminó el vídeo diciendo: «Así que, Kellyanne, vas a ir a la jodida cárcel».

Aunque la foto desapareció del perfil de Twitter de Kellyanne Conway, varios usuarios tomaron capturas de pantalla de la instantánea de Claudia, que a su vez denunciaron el hecho en internet, cubriendo el pecho de la joven.

Este martes, la hija de Conway, que cuenta con 1,6 millones de seguidores en TikTok, pidió disculpas en las redes sociales y aseguró que cree que la cuenta de su madre fue hackeada, y que su madre «nunca jamás» haría algo para dañarla «de forma intencionada».

Pero este es el último episodio de una tensa relación entre madre e hija, en la que Claudia ha denunciado públicamente que la antigua empleada de la Casa Blanca la ha maltratado repetidamente, e incluso anunció que iniciaría trámites para independizarse de sus padres.