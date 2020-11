Mallorca vuelve a votar contra Donald Trump

«Donald Trump ha logrado deshacerse de todo aquel que fuera contra él; ha mentido a los americanos sobre la gravedad de la pandemia; no ha impulsado medidas para ayudar a la clase media-baja que le aupó al poder y se ha pasado estos cuatro años de mandato republicano deshaciendo todas las leyes aprobadas por su antecesor en el cargo, Barack Obama», critica Nuria Ferriol, una mallorquina residente en Nueva York, que lamenta que la Gran Manzana haya dejado de ser la ciudad a la que se mudó en marzo de 2016 «por la COVID-19 y la división y el odio que se ha instalado de un tiempo a esta parte entre los norteamericanos».

Coincide con ella Vanessa Vandergast, empresaria neoyorquina radicada en Mallorca hace casi nueve años: «Me duele ver imágenes de mi ciudad, sufro al ver lo que está pasando en mi país... Pero sobre todo me molesta cuando le dices a la gente que eres americana y te miran e insinúan ah, votante de Trump . Eso no sucedía antes. Somos más que eso», lamenta esta demócrata convencida.

Vanesa Vandergast.

Encuestas y victoria

Si fuera por los estadounidenses residentes en Mallorca consultados para este reportaje, el veterano candidato demócrata Joe Biden sería el ganador incontestable de los próximos comicios presidenciales.

Pero cabe recordar que el suplemento Domingo de Ultima Hora ya realizó un artículo similar durante las elecciones de 2016, y aunque entonces todos los entrevistados apoyaron unánimemente a la candidata demócrata Hillary Clinton, finalmente fue Trump el triunfador.

Vanessa Vandergast, al igual que muchos compatriotas expatriados en Mallorca, ya ha emitido su voto a favor de Joe Biden, el rival de Donald Trump en las elecciones que se celebran el próximo 3 de noviembre. Unos comicios que se anuncian como los más decisivos en un país extremadamente polarizado y que sigue sufriendo los estragos del coronavirus. Por eso, se espera una participación superior a la de hace cuatro años.

Desde la Agencia Consular de Estados Unidos en Mallorca confirman el aumento del deseo de votar: «Hemos registrado un número histórico de muestras de interés y peticiones de ayuda para ejercer el derecho al voto por parte de los ciudadanos estadounidenses residentes en Balears», señala la agente consular Kimberly Marshall.

Lisa Bennett, profesora de inglés y oriunda de Boston, que lleva 22 años viviendo en Mallorca con su familia, asegura con sorna que "envié mi voto por Biden hace un mes. Apoyaría a Mickey Mouse si se presentase antes que a Trump". Mientras que Lesley Harris, que reside en la Isla desde hace siete años y es voluntaria de Democrats Abroad y Vote From Abroad, entidades que tienen como objetivo que más norteamericanos se registren para votar y participen en las elecciones, también ha enviado su papeleta hace unas semanas: "He recibido confirmación de que ha sido entregado. Y cada día entro en internet para confirmar si mi voto ha sido contado. Hasta hoy, no», lamenta.

Lisa Bennett.

Si según todas las encuestas, las elecciones parecen dirigidas a la victoria demócrata, ¿por qué hay tanto miedo a un nuevo triunfo del líder republicano? La fotógrafa Danielle Stack, oriunda de Nueva Jersey, apuntilla: «Quien haya escuchado hablar a Donald Trump sabe cómo nos sentimos los estadounidenses. El daño que ha hecho el presidente a la imagen de nuestro país puede ser irreparable si resulta reelegido».

Danielle Stack.

En este sentido, la mallorquina Nuria Ferriol advierte que «Trump ha hecho todo lo posible por inculcar a sus votantes que los demócratas se creen mejores que ellos (tienen más educación, creen en roles de género modernos, apoyan el aborto, la libertad de religión...), y así es como uno entiende que gente de clase media-baja que se dedica a la agricultura, la minería o el sector servicios apoyen al líder republicano. Para ellos es el reflejo del sueño americano, una persona que habla como ellos y es sinónimo de la riqueza que ansían».

Nuria Ferriol.

Las próximas semanas

Los expatriados estadounidenses en las Islas «se niegan a creer» que el líder republicano pueda reeditar su sorprendente victoria de 2016, cuando pocos auguraban que pudiera vencer a la candidata demócrata Hillary Clinton. Y como ella, millones de norteamericanos se preguntan si el multimillonario Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, será capaz de dar la vuelta a las encuestas electorales, que otorgan una clara victoria a Joe Biden, con una diferencia de 7,5 puntos sobre el republicano. Sin embargo, en los estados clave la distancia es muy corta y en estos próximos días puede suceder cualquier cosa, aunque de momento parecen decantarse por el candidato demócrata.

«Es obvio que muchos ciudadanos engañados volverán a votar por él. Pero tengo que creer que el bien triunfará y que los demócratas conseguirán los votos necesarios para ganar», finaliza Lisa Bennett.

Mientras que su compatriota Gina Vásquez, que vive en Mallorca desde 1994 y organiza tours privados para turistas norteamericanos, no se muestra tan optimista: «En California, los republicanos han admitido que han distribuido urnas que no son oficiales, sin ninguna seguridad, y, por lo tanto, falsas. La verdad, con tantos trucos se hace difícil votar. No dejamos de oír nuevas teorías de la conspiración y nos pesa la amenaza de que aumente la violencia y la división el país. No sé quién va a ganar», confiesa.

Gina Vásquez.

Por su parte, Josep Magraner, otro mallorquín residente en Nueva York, al frente de una ONG que ayuda a inmigrantes indocumentados en procedimientos legales y administrativos, señala que "es imposible saber con seguridad quién ganará. Todavía no me he encontrado con ningún americano que me haya sabido razonar la victoria de alguno de los candidatos. En los pasados comicios, todas las encuestas daban la victoria a Clinton y no fue así. Hoy, los medios le dan la victoria a Joe Biden, pero sus votantes saben que confiarse les costó la pasada legislatura. La tensión en el trabajo es cada vez más fuerte conforme nos acercamos a las elecciones", recalca Magraner.

Josep Magraner.

Biden, ¿el candidato adecuado?

La mayor parte de los entrevistados tienen dudas sobre la elección de Joe Biden como candidato demócrata. Para Nuria Ferriol «Biden refleja esas ansias de encontrar el punto medio entre los ciudadanos (sea del partido que seas). Los demócratas son conscientes de que el 3 de noviembre su voto será para evitar cuatro años mas de Donald Trump».

Mientras, Lesley Harris aprueba la elección aduciendo que «es una persona agradable y que representa a la mayoría de los estadounidenses».

Lesley Harris.

Y la empresaria Vanessa Vandergast, firme defensora del demócrata, augura «una Administración Biden que durará poco, por la edad del candidato, y dará paso por primera vez en la historia a una presidenta».

Por su parte, el abogado Josep Magraner cree que «el exvicepresidente de Barack Obama no es una propuesta tan progresista como lo podría haber sido Bernie Sanders o Elizabeth Warren, pero no me desagradan sus propuestas, ni la elección de Kamala Harris como segunda».

En este punto coincide Lisa Bennett, que señala que «ha elegido una buena vicepresidenta para repartir el trabajo».

¿Será suficiente? En una horas se podrán conocer los resultados.