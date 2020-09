Trump afirma que EEUU distribuirá la vacuna contra el coronavirus «en octubre»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que su Administración podrá empezar a distribuir una vacuna contra la COVID-19 «en octubre», una estimación más optimista que la que las autoridades sanitarias del país norteamericano han hecho de forma pública.

«Creemos que podemos empezar (la distribución) en algún momento de octubre», ha afirmado Trump en rueda de prensa. «Tan pronto como se anuncie podremos empezar. Eso será desde mediados de octubre. Podría ser un poco más tarde», ha continuado, argumentando que Estados Unidos está «muy cerca de la vacuna, mucho más cerca de lo que creo que la mayoría de la gente quiere decir».

El mandatario ha explicado que Estados Unidos ha fabricado todos los suministros necesarios para comenzar la distribución y que, en consecuencia, las autoridades sanitarias estadounidenses podrán distribuir al menos cien millones de dosis de la vacuna para finales de año, según ha informado la CNBC.

Las previsiones de Trump contrastan con la estimación que el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Robert Redfield, ha trasladado este miércoles en el Senado.

En concreto, Redfield ha señalado que la vacunación en Estados Unidos comenzará en noviembre o diciembre, pero en unas cantidades limitadas y primando a los grupos más expuestos, como los profesionales sanitarios o los ancianos.

A su juicio, llevará entre «seis y nueve meses» que todos los ciudadanos estadounidenses estén vacunados, por lo que Estados Unidos podría regresar a la «vida normal» el tercer trimestre de 2021.

En este sentido, los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Defensa han emitido este miércoles un plan para asegurar que la vacuna contra la COVID-19 sea gratuita para todos los estadounidenses.

En el plan, los CDC indican que, inicialmente, recibirá una autorización de uso de emergencia y después llegará la aprobación formal completa. Además, el plan establece que la Administración tendrá que comunicarse con las autoridades locales para «promover la confianza y aceptación» del tratamiento.

«Hemos sentado las bases durante meses para distribuir y administrr una vacuna contra la COVID-19 segura y eficaz tan pronto como se cumpla con el estándar de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)», ha explicado el secretario del HHS, Alex Azar, que ha subrayado que esta labor «garantizará» que los estadounidenses «puedan recibir una vacuna segura y eficaz en un tiempo récord».

«Equivocado»

En este contexto, Trump ha asegurado durante la rueda de prensa que Redfield está «equivocado» al afirmar que la vacuna no estará ampliamente disponible en Estados Unidos hasta el próximo verano u otoño. «Creo que se ha equivocado cuando ha dicho eso. Es información incorrecta. Yo lo he llamado y no me ha dicho eso y creo que entendió el mensaje de forma confusa», ha lamentado el presidente estadounidense.

«Estamos preparados para distribuirla inmediatamente en cuanto sea anunciada y podría ser anunciada en octubre. Podría anunciarse un poco después de octubre, pero una vez (que se haga) estaremos listos», ha reiterado.

Las palabras de Trump llegan después de que expertos en enfermedades infecciosas y científicos hayan expresado su preocupación porque la Casa Blanca esté presionando a la FDA para que apruebe una vacuna antes de que esta supere todos los controles de seguridad requeridos.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia de COVID-19 del mundo. Según los datos ofrecidos por los CDC, hasta el momento ha contabilizado 6.571.867 personas contagiadas, 34.240 en las últimas 24 horas. Además, 195.053 personas han muerto a causa de la enfermedad en el país norteamericano, 961 más que el día anterior.