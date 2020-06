Marruecos anuncia que la 'Operación Paso del Estrecho' no se desarrollará de forma habitual

El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha anunciado este lunes que este verano no habrá 'operación paso del estrecho' (OPE) «en su forma habitual», según ha indicado su departamento en un comunicado. Esta habría sido la 33 edición de la OPE y nunca se ha suspendido hasta ahora.

«Es obvio hoy que la Operación Marhaba --como se conoce en Marruecos--, tal como la conocemos cada año, no tendrá lugar este verano, ya que no se ha preparado desde el mes de abril», ha dicho Bourita, aunque no ha aclarado cuál será entonces el procedimiento.

En declaraciones en el Parlamento, el ministro ha explicado que esta operación no se pondrá en marcha «en su forma habitual» por «limitaciones objetivas» y, en este sentido, ha aclarado que se trata de «un concepto para el que hay que prepararse desde abril y que necesita coordinación con diversos países». «No se trata de un simple paso sino de una animación con actividades culturales y de diversión, así que es evidente y natural que la operación tal como la conocemos no tendrá lugar», ha dicho.

Eso sí, Bourita ha distinguido entre la operación en sí y la posibilidad de que los marroquíes que residen en el extranjero vayan a su país en verano, «un proceso natural» que dependerá de varios factores. El primero es que Marruecos abra sus fronteras, que por el momento siguen cerradas.

Los otros tres factores son las medidas de sanitarias que adopten los países de tránsito, la situación sanitaria nacional e internacional y el protocolo sanitario que pondrá en marcha Marruecos para todo el que ingrese en el país.

El protocolo que se aplica, por el momento, a los marroquíes que están siendo repatriados tras estar meses bloqueados en el extranjero, incluye un confinamiento de al menos nueve días y dos test PCR.

Si ese protocolo se mantiene, ha dicho Bourita, está claro que tendrá un impacto sobre los viajes a Marruecos de los residentes en el extranjero.