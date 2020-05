Trump se automedica con hidroxicloroquina contra el coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado este lunes que lleva semana y media tomando hidroxicloroquina, un potente medicamento antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está demostrada científicamente.

Trump ha explicado que consultó con un médico de la Casa Blanca si podía tomar la medicina, pero le dijo que no estaba recomendada para él, ya que no había dado siquiera positivo por coronavirus. «Le pregunté qué pensaba. Me dijo: 'bueno, si quieres'. Le dije 'sí, quiero tomarla'», ha relatado el propio Trump en declaraciones a la prensa.

Trump está tomando esta medicina de forma preventiva junto con un suplemento de zinc basándose en las buenas opiniones de los sanitarios que están combatiendo la epidemia del coronavirus en primera línea y que han utilizado la hidroxicloroquina.

«Aquí está mi prueba: me llegan muchas llamadas positivas» sobre este medicamento. "Hasta ahora parece que está bien», ha indicado Trump. «Les sorprendería cuánta gente la está tomando antes de coger (el coronavirus), en particular los trabajadores de primera línea. Estoy tomando hidroxicloroquina ahora mismo», ha añadido.

Por su parte, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, ha indicado que los potenciales beneficios para Trump de tomar hidroxicloroquina de manera preventiva superan a los riesgos.