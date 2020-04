Casi la mitad de los contagios de coronavirus se producen cuando los síntomas aún no han aparecido

Un porcentaje muy significativo de los contagios de coronavirus se producen cuando el SARS-CoV-2, el agente causal de la COVID-19, todavía no ha presentado síntomas. Esta es la conclusión de un estudio científico encabezado por especialistas chinos y publicado recientemente en la publicación especializada Nature medicine, que cifra este tipo específico de contagios en cerca de la mitad del total, un 44 por ciento del conjunto más concretamente.

Este relevante dato se plasma en el artículo Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19 (Dinámica temporal en la eliminación viral y la transmisibilidad de COVID-19), que describe la eficiente propagación del virus y que intentan contrarestar las medidas de control establecidas en base a parámetros epidemiológicos.

«Si el intervalo serial promedio observado es más corto que el período de incubación promedio observado, esto indica que una parte significativa de la transmisión puede haber ocurrido antes de que las personas infectadas hayan desarrollado síntomas», apuntan los científicos.

Este hecho dificulta en gran medida la lucha contra la enfermedad, y así lo recogen los expertos, afirmando que «la transmisión presintomática significativa probablemente reduciría la efectividad de las medidas de control iniciadas por el inicio de los síntomas, como el aislamiento, el rastreo de contactos y la higiene mejorada o el uso de mascarillas para personas sintomáticas».

La cuesta de infecciosidad

El síndrome respiratorio agudo severo abreviado en sus siglas en inglés como SARS es peligroso porque la infecciosidad aumenta de forma notable hasta alrededor de los 7 a 10 días después del inicio de los síntomas.

Tras este tiempo la transmisión se puede contener notablemente mediante las medidas de contención puestas en marcha en España y en todo nuestro entorno, como el aislamiento y la cuarentena.

El estudio compara datos clínicos sobre la eliminación del virus con datos epidemiológicos separados sobre los períodos de incubación y los intervalos en serie entre los casos en las cadenas de transmisión, para extraer inferencias sobre los perfiles de infecciosidad.

Perfil de enfermos

Este estudio también aporta una radiografía que expone el perfil de los pacientes infectados. De un total de 94 pacientes con COVID-19 confirmados ingresados ​​en un hospital de Guangzhou (China), el 50 % eran hombres, la media de edad era 47 años y el 66 % estaban moderadamente enfermos, con fiebre y/o síntomas respiratorios y evidencia radiográfica de neumonía, pero ninguno se clasificó como grave o crítico en el momento del ingreso hospitalario.

En total se recogieron 414 hisopos de garganta de estos 94 pacientes, desde el inicio de los síntomas hasta 32 días después, con altas cargas virales poco después del inicio de los síntomas, que luego disminuyeron gradualmente hacia el límite de detección alrededor del día 21.

No se han reportado diferencias significativas en las cargas virales según sexo, grupos de edad y gravedad de la enfermedad.