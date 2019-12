El asalto a la Embajada de EEUU en Bagdad amenaza con desatar una crisis diplomática

El asalto de cientos de simpatizantes y miembros de milicias chiíes a la Embajada estadounidense en Bagdad, dos días después de que Washington atacara posiciones de esas milicias en el oeste del país árabe, hace temer una crisis diplomática entre los dos socios, con el conflicto con Irán de fondo.

El presidente Donald Trump acusó a Irán de «orquestar» el asalto contra la Embajada, que tuvo lugar menos de 48 horas después de que Estados Unidos bombardeara posiciones de las milicias progubernamentales Multitud Popular, a las que acusa de recibir apoyo de Teherán.

«Irán mató a un contratista estadounidense, hiriendo a muchos. Respondimos con contundencia, y siempre lo haremos», agregó Trump en su cuenta de Twitter, en referencia al incidente que llevó a EE.UU. a lanzar los ataques del domingo.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!