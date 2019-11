El fenómeno meteorológico que ha teñido a Australia de naranja

Los habitantes de Mildura, en Australia, se han llevado una espectacular sorpresa este jueves cuando al amanecer han podido comprobar cómo una tormenta de arena ha teñido de naranja toda la ciudad. Las imágenes son muy sorprendentes, con las calles cubiertas de un niebla anaranjada.

No es la primera vez que esta zona de Australia, que también se encuentra afectada por altas temperaturas, vive este fenómeno. Pese a ello, las redes sociales se han inundado de imágenes y vídeos de muchos ciudadanos que, afectados por la tormenta, muestran el sorprendente color que presenta la ciudad.

This photo of the dust storm in Mildura looks like something straight out of Mad Max 💀 hope everyone's staying safe #melbweather #vicfires #melbourneweather #nofilter pic.twitter.com/sdgdxMaRgR — Stephen Pidgeon (@some_pidgeon) November 21, 2019

The dust storm just hit Mildura! Video to follow. pic.twitter.com/m9xefMp6FU — Charlie B. (@CharlieBBucket) November 21, 2019

A medida que ha ido avanzando la mañana, la tormenta se ha ido despejando y la ciudad empieza a cobrar la normalidad.