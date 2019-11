Greta Thunberg pide ayuda para cruzar el Atlántico y acudir a la cumbre del clima en Madrid

La activista sueca Greta Thunberg ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para poder encontrar un «transporte» con el que cruzar el océano Atlántico de nuevo y acudir a la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP25) que se celebrará en Madrid tras la renuncia del Gobierno chileno.

«Ahora que la COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid, necesitaré algo de ayuda. Resulta que me he cruzado medio mundo en sentido contrario», ha explicado Thunberg en su cuenta de Twitter. «Necesito encontrar una forma de cruzar el Atlántico en noviembre», ha añadido.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U