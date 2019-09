La Cámara de Representantes de EEUU anuncia un ‘impeachment’ contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunció este martes que el organismo abrirá una investigación formal para determinar si se debe someter a un juicio político al presidente, Donald Trump.

«El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley», ha manifestado Pelosi, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

La Cámara de Representantes, donde los demócratas cuentan con mayoría, analizará si Trump intentó obtener ayuda de las autoridades de Ucrania en un caso contra Joe Biden, favorito entre las filas del Partido Demócrata para las presidenciales de 2020.

Trump ha cargado inmediatamente después contra el anuncio y ha lamentado que «en un día tan importante en Naciones Unidas, con tanto trabajo y tanto éxito, los demócratas tienen que arruinarlo adrede con más noticias de última hora sobre la estúpida caza de brujas».

«Ni siquiera han visto la transcripción de la conversación (que mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski). Una caza de brujas total», ha señalado a través de Twitter. «Acoso presidencial», ha denunciado.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!