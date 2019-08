El llanto desconsolado de una niña inmigrante en EEUU tras la detención de sus padres

El llanto desconsolado de una niña tras la detención de su padre y de su madre en Mississippi (EEUU) es una de las imágenes virales de la semana.

La escena de la niña llorando amargamente se recogió durante las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra trabajadores inmigrantes en siete plantas de procesamiento agrícola en el mencionado estado del sur de los Estados Unidos.

Little girl sobs for her father after he was taken during the Mississippi ICE raids. She pleads for him to be let go: "I need my dad." https://t.co/XUQAftIVXF pic.twitter.com/68rru8iVvv