Al menos 10 muertos y 16 heridos en el tiroteo en un bar de Dayton

Al menos 10 personas han muerto, incluido el atacante, y 16 han resultado heridas en el tiroteo registrado este domingo en la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio), informó la Policía. «El tirador ha fallecido. Hay otros 9 muertos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones», confirmó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.

«Teníamos agentes en las inmediaciones cuando comenzó este tiroteo y pudimos responder y ponerle fin rápidamente», añadió la Policía, que indicó que el suceso comenzó sobre la 1.00 hora local (5.00 GMT) y que el FBI está en el lugar para ayudar en la investigación.

El tiroteo ocurrió esta madrugada dentro o en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.

«Todo nuestro personal está a salvo y nuestros corazones están con todos los involucrados mientras recopilamos información», publicó el bar en su cuenta de Instagram.

La policía, por su parte, pidió ayuda a las personas presentes en el lugar del ataque y aseguró que trabajaba para asegurar un lugar donde asistir a los familiares de las víctima en el Centro de Convenciones de Dayton.

