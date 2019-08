Varias víctimas en un tiroteo en la ciudad de Dayton

La policía de la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio) teme que al menos 7 personas hayan muerto en el tiroteo ocurrido este domingo cerca del centro de la ciudad y busca a un segundo tirador, informaron medios locales.

«El escáner de la Policía ha indicado que puede haber hasta 7 muertos y la policía está buscando un segundo posible tirador que podría haber abandonado la zona en un coche oscuro», indicó la cadena local WHIOTV7.

Según esta emisora, que aseguró que «el tirador había sido alcanzado» por los disparos, «los médicos informan de pacientes críticos» y los agentes de policía están registrando los bares de la zona por si hay más víctimas.

Las asistencia sanitarias están trasladando a algunos heridos «caminando» a los hospitales Grandview y Kettering, añadió la fuente.

El tiroteo se ha registrado en el área de East 5th Street en el Distrito de Oregon, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias.

#Dayton: Police and emergency services in Ohio are responding to a shooting incident with multiple victims in the Oregon District of Dayton.

pic.twitter.com/j4o157LYuG