La OLP considera «repugnante» la pretensión de un líder de Hamás de «matar judíos»

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, consideró hoy «repugnantes» las palabras de Fathi Hamad, miembro del Buró Político del islamista Hamás, que instó el viernes a los palestinos en la diáspora a «matar judíos».

«Los valores justos de la causa palestina incluyen el amor por la libertad, la justicia y la igualdad. La declaración repugnante del líder de Hamás Fathi Hamad sobre los judíos no representa a ninguno de ellos. La religión no debería ser utilizada con propósitos políticos. #Palestina», escribió Erekat en su cuenta de Twitter.

También hoy llegaron los reproches de Ahmad Yousef, destacado miembro de Hamás en Gaza, que desautorizó las palabras de Hamad y le envió una carta, que difundió por Facebook, en la que le reprocha «haber cometido un error» en sus «desafortunadas» declaraciones.

«Entiendo tu ira contra los crímenes israelíes contra nuestro pueblo, pero el lenguaje de cinturones explosivos no es el lenguaje de nuestros políticos, y hablar de matar judíos es una violación de la religión y la moral, e incluso va en contra de lo que establecen los documentos políticos de Hamás», dijo Yousef.

Hamad hizo sus incendiarias declaraciones el viernes en una manifestación junto a la frontera con Israel. «Nuestra paciencia se ha acabado. Estamos a punto de explotar. Si no se acaba el bloqueo, explotaremos en la cara de nuestros enemigos, con permiso y gloria de dios. La explosión no será solo en Gaza, sino también en Cisjordania y en el extranjero, si dios lo quiere», dijo el islamista, según recogió el diario Times of Israel.

Y añadió: «Nuestros hermanos (en la diáspora) se están todavía preparando. Se están intentando preparar, se están calentando. Han pasado ya un tiempo entrenándose. Todos vosotros, los siete millones de palestinos en el exterior, ya basta de calentamiento. Tenéis judíos por todas partes y debemos atacar a todo judío en el globo mediante el asesinato, si Dios lo permite».

En analista político de Gaza Husam Al Dajani señaló a Efe que un comandante como Hamad «no debería haber improvisado y haber cometido ese gran error». «Es un error grave y estratégico, y un golpe contra el manifiesto político de Hamás que Hamás pagará», dijo Al Dajani, e instó al liderazgo islamista a condenar el llamamiento de Hamad.

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, también calificó las palabras de Hamad de «peligrosas, repugnantes e incitadoras» y llamó a todo el mundo a condenarlas: «No puede haber complacencia hacia esta retórica. Nunca», dijo en Twitter.