Las cenizas de 152 personas suben al espacio con el cohete Falcon Heavy

La compañía de transporte aeroespacial SpaceX ha lanzado este martes al espacio el Falcon Heavy, su mayor cohete, con 24 satélites a bordo pertenecientes al Pentágono, a la NASA y a otros clientes públicos y privados, junto a las cenizas de 152 personas.

El lanzamiento del Falcon Heavy se ha producido en el Centro Espacial John F. Kennedy (Florida, EE.UU.) a las 02.30 hora local (06.30 GMT), tres horas más tarde de lo inicialmente previsto debido a pruebas adicionales sobre los sistemas del cohete.

Falcon Heavy and STP-2 are vertical on Launch Complex 39A. Tonight’s four-hour launch window opens at 11:30 p.m. EDT, or 3:30 UTC on June 25 → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/NTblKjmFxT