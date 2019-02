Airbus dejará de fabricar su avión gigante A380

El grupo europeo Airbus anunció este jueves que dejará de fabricar su avión gigante A380 en 2021 después de que su principal cliente de este aparato, Emirates, haya decidido modificar una parte de sus encargos para sustituirlos por los modelos A330-900 y A350-900, que le parecen más eficientes.

Emirates, que de acuerdo con los pedidos vigentes hasta ahora debía haber recibido en total 162 aviones A380, finalmente sólo se quedará con 123 y, a cambio, ha suscrito un nuevo contrato con Airbus por 40 unidades del A330-900 y 30 del A350-900.

