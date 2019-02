El aplauso de Pelosi a Trump se hace viral

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, protagonizó una de las escenas que más ha dado de que hablar en las redes sociales en las última horas.

Pelosi se sentó detrás de Donald Trump mientras daba su discurso sobre el estado de la unión. Sin decir nada Pelosi dejó claras sus posturas. Negaba con la cabeza, miraba con desaprobación cuando el jefe de Estado desafiaba a los demócratas.

Por su ubicación y al ir vestida de blanco como las demás compañeras en homenaje a las mujeres sufragistas, captó la atención de los estadounidenses.

Without speaking a word, here's how Nancy Pelosi's response to Trump's State of the Union address took the spotlight. #SOTU



