Artistas como Alejandro Sanz y Miguel Bosé muestran su apoyo a Guaidó

El artista Alejandro Sanz ha compartido en la red social Twitter un vídeo en el que aparece junto a otros artistas para manifestar su apoyo a Guaidó. En dicha publicación anima a que este sábado «el mundo entero salga a las calles de Venezuela en una marcha global por la necesidad de un corredor humanitario».

En el vídeo también aparecen otros artistas como J Balvin, Luis Fonsi, Juanes, Miguel Bosé, Diego Torres, Tommy Torres o Edgar Ramirez, que llaman a los venezolanos a resistir contra Maduro

Este mismo sábado el cantante ha afirmado que «hoy caminamos unidos, hoy somos más, hoy somos Venezuela». Juan Guaidó denunció este jueves que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se han ocupado de reprimir las últimas protestas, fueron a su casa.

Hoy caminamos unidos, hoy somos más, hoy somos #Venezuela .

Today we walk together, today we are more, today we are #Venezuela .

#2Feb #VamosBien #2FVzlaEnLaCalle #VenezuelaLibre@jguaido pic.twitter.com/TicuE6pIwA