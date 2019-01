Detenido el ex ministro principal de Escocia Alex Salmond

El ex ministro principal del Gobierno de Escocia Alex Salmond ha sido detenido y se prevé que comparezca ante la Corte del Sheriff de Edimburgo a lo largo de la jornada, informó la Policía.

«Podemos confirmar que un hombre de 64 años ha sido arrestado y acusado y se ha enviado un informe al fiscal», dijo un portavoz de la Policía de Escocia.

Desde el pasado agosto, las autoridades investigan a Salmond por dos denuncias de presunto acoso sexual, presentadas por dos mujeres que fueron sus empleadas durante el periodo que estuvo al frente del Gobierno regional (2007-2014), delitos que él niega.

Las autoridades todavía no han informado de los cargos que pesan sobre el exdirigente escocés, que, según la televisión escocesa STV, no se encuentra bajo custodia policial.

Tras hacerse público en agosto que el Gobierno autonómico había puesto en manos de la Policía dos denuncias por presunto acoso sexual, el exdirigente se querelló contra la institución por considerar que no había recibido un trato justo durante la investigación interna.



A inicios de enero, Salmond ganó la batalla judicial contra el Ejecutivo de su sucesora, Nicola Sturgeon, ya que el tribunal civil de más alto nivel de Escocia falló que la administración infringió sus propias directrices al designar como responsable de la investigación a una persona que tuvo una «implicación previa» en el caso.

Esta decisión se centró por completo en la actuación del Gabinete regional y no guarda relación con la investigación que la Policía está llevando a cabo sobre las denuncias de presunto acoso sexual.

De acuerdo con la prensa local, los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en 2013 en Bute House, la residencia oficial del ministro principal en Edimburgo.

Salmond, que es considerado una de las grandes figuras del movimiento independentista escocés, fue ministro principal de la región hasta 2014, después de que en el referéndum de independencia del Reino Unido el 55 % de los escoceses rechazase la separación.

Este resultado desencadenó su dimisión y que fuese sustituido por Sturgeon al frente del Gobierno y del Partido Nacionalista Escocés (SNP).