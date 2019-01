Polémica en EE UU por un video de la joven congresista Ocasio-Cortez bailando

Un vídeo de la joven congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez de sus tiempos universitarios, difundido en las redes sociales, ha desatado una vez más la polémica en torno a la política, diana de las críticas de los republicanos conservadores e ídolo emergente de la nueva izquierda demócrata estadounidense.

«Sandy», como se identifica a Ocasio en el vídeo, aparece junto a otros estudiantes de la Universidad de Boston bailando de manera desenfadada al ritmo de la canción «Lisztomania», del grupo Phoenix.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.

Wait till they find out Congresswomen dance too! ????????

Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6