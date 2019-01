Un buque con 3.500 vehículos Nissan navega a la deriva

Un barco de carga con 3.500 automóviles Nissan nuevos navega a la deriva en el océano Pacífico después de que se produjera un incendio a bordo el día de Año Nuevo. Cinco de los miembros de la tripulación están presuntamente muertos, y los otros 16 de vieron obligados a evacuar, tal y como informa La Nación.

Desde ese momento The Sincerity Ace navega a unos 3.200 kilómetros al noroeste de Hawai. La nave, que suma casi 200 metros de largo, había estado transportando los automóviles desde Japón hasta Honolulu y ahora se encuentra en peligro de hundirse.

El barco está fuera del alcance de los helicópteros y los barcos de rescate más cercanos se encuentran a pocos días de llegar al sitio.

The #RORO vessel Sincerity Ace at location 34.72061° / 139.9391° has issued an abandon ship order to the crew. Multiple Vessels enroute to assist and significant fire. #Japan #RORO #SincerityAce #AbandonShip #BREAKING #BreakingNews #Alert #URGENT #Mayday pic.twitter.com/lqdEdedUxG