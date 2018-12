Un vídeo sobre el arresto de mujer con un bebé desata la polémica en Nueva York

El vídeo de cómo dos agentes de seguridad de la ciudad de Nueva York forcejean con una mujer para quitarle a su hijo de un año antes de arrestarla ha desatado la polémica en la ciudad, informaron varios medios locales.

Jazmine Headley, de 23 años, fue detenida cuando se encontraba en la Oficina de Recursos Humanos del distrito de Brooklyn por «resistir el arresto, actuar de manera perjudicial para un niño, obstruir la administración gubernamental y entrar en lugar sin autorización», según el periódico El Diario.

Sadly, black and brown people are mistreated EVERY SINGLE DAY in this country. #HumanRightsDay #JazmineHeadley pic.twitter.com/BTBNLjDzT9