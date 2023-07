«Estaremos atentos y vigilantes al cumplimiento de todas y cada una de las medidas que los ciudadanos de Baleares nos han encomendado para su puesta en marcha durante su mandato». Es el aviso de la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, que ha lanzado un durísimo discurso con todas las líneas doctrinales del partido: inmigración, okupación, libertad de lengua y violencia intrafamiliar. En primera instancia, ya ha emplazado a la candidata a que exija la retirada de lazos y pancartas de los colegios antes de que comience el curso escolar.

En su discurso, Ribas ha recordado a Franco, para señalar que murió en 1975, y la Guerra Civil, «que no enfrentó a rojos y azules, sino a hermanos», acabó en 1939. Ha valorado uno de los puntos del acuerdo con el PP: «Valoro el cambio en el PP, el mismo que aprobó con sus votos la Ley de Memoria Democrática que ahora se va derogar. Esta es otra de las tareas que pueden hacerse de forma inmediata».

La diputada ha celebrado que Prohens dijera este lunes «sin complejos» que en democracia no caben imposiciones y que la libertad de lengua es importante y ha señalado que eso es gracias a las negociaciones PP-Vox «para echar a las política sectarias extremistas y separatistas y empezar a recuperar nuestra libertad». Ribas ha calificado al anterior Govern de «sectario, intervencionista y liberticida» y ha defendido que los niños «sí son de los padres y serán los padres quienes decidan qué contenidos extracurriculares se enseña a sus hijos».

«Recuperaremos nuestro derecho a pensar libremente. Y volveremos a tener libertad de pensamiento y libertad de cátedra, porque derogaremos en este Parlamento la partidista y sectaria Ley de memoria y reconocimiento democráticos que, además de ser un atropello a nuestras libertades, es un maquiavélico instrumento para dividir y enfrentar a los españoles», ha afirmado Ribas entre murmullos del Parlament.

Ha defendido la necesidad de afrontar el problema de la inmigración ilegal «sin ceder ni un ápice a los burdos intentos de la izquierda sectaria de vestir esa amenaza con un falso buenismo humanitario», que esconde la voluntad «de destruir nuestra cultura y nuestro modo de vida occidental». «Exigimos saber qué dinero se destina a convenios con la Cruz Roja y otras asociaciones y ONGs que atienden a los inmigrantes ilegales», ha pedido.

Cruceros

Ha considerado que es «de justicia» conocer el precio que los ciudadanos pagan por cada patera que llega a las costas», ha dicho con respecto a la inmigración. «No es racismo», ha añadido entre quejas del Parlament, sino «transparencia en el gasto». «Demos la bienvenida en nuestros puertos a los cruceros turísticos que tanto aportan y no a los barcos de Open Arms que colaboran con las mafias de trata de personas, el esclavismo del siglo XXI», ha añadido

Ha defendido una rebaja significativa de impuestos «porque donde mejor está el dinero de los ciudadanos de Baleares es en los bolsillos de los ciudadanos, y no engrosando las arcas públicas» y ha pedido adelgazar la administración de cargos organismos inútiles. También ha reconocido que respetarán y acatarán el Estatut d'Autonomia, «pero no renunciamos a su reforma o a la reversión de todo aquello que no haya resultado beneficioso o satisfactorio para los intereses de los ciudadanos, especialmente la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas que han provocado una gestión ineficiente y en muchos casos ineficaz de los recursos públicos».

Ha valorado que los ciudadanos puedan dirigirse en cualquiera de las dos lenguas oficiales a la Administración pública. «La Administración estará al servicio del ciudadano y no al revés como ha venido ocurriendo hasta ahora. No dejaremos de contar con los mejores profesionales en los servicios públicos», ha dicho. Ha pedido «plantar cara» a la políticas «erróneas» y ha pedido que se proteja a los productores frente a la competencia desleal de los productos extranjeros.