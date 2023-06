El president del Parlament, Gabriel Le Senne, ha finalizado este martes la ronda de contactos con los partidos políticos sin proponer, por ahora, la candidatura de Marga Prohens a la Presidència del Govern. Le Senne ha recibido a los diputados de s'Unió, Llorenç Córdoba; de Unidas Podemos, Cristina Gómez, y de Més, Lluís Apesteguia, para conocer su posible opinión sobre la investidura de la candidata.

No ha habido, por ahora ,una propuesta oficial a la Presidència del Govern, lo que mantiene la incógnita sobre la investidura de Prohens mientras PP y Vox siguen negociando. Todas las fuentes consultadas aseguran que el pacto está prácticamente cerrado y que Vox no entrará en el Ejecutivo de Prohens, pero no hay fecha para anunciar el acuerdo definitivo, que deben bendecir los líderes de las dos formaciones políticas.

En el transcurso de las reuniones mantenidas este martes con Le Senne, los representantes de Més y de Podemos han anunciado que votarán en contra de la candidata. «Nuestro voto será contrario y no participaremos en nada en lo que participe Vox y en ninguna negociación en la que participe Vox», ha señalado Apesteguia en nombre. «Més será contundente con un Govern del PP con la complicidad externa de Vox», ha añadido.

También la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha anunciado su voto en contra de Prohens «porque ha aceptado los postulados de la ultraderecha». Ha añadido que las diferencias ideológicas «son tremendas» y afectan incluso a derechos sociales y civiles «alcanzados a lo largo de estos años». Como ejemplo, se ha referido al catalán. «Crea conflicto donde no lo hay y se usa como excusa para favorecer la enseñanza privada», ha dicho.