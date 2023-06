Aragón reaviva los acuerdos PP-Vox, que siguen atascados en Extremadura y Murcia

El acuerdo entre el PP y Vox que ha servido para poner a la candidata de este partido al frente de las Cortes de Aragón ha reavivado la expectativa de pactos entre ambas formaciones, que pese al atasco en Extremadura y Murcia, anima el debate nacional a solo un mes para las elecciones generales del 23J. El PP de Aragón ha confirmado este viernes, a menos de dos horas de la constitución de las Cortes de Aragón, el pacto que Vox ya anunció a ultima hora de este jueves para hacer presidenta de las Cortes a Marta Fernández. Un pacto que incluye también la formación de una mesa de trabajo para explorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo basado en «un programa de cambio avalado por el inapelable resultado electoral», según el PP, y de cuya consecución depende el apoyo de Vox a la investidura del popular Jorge Azcón, como ha recalcado la formación de Santiago Abascal.

Al respecto, el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que su partido afronta ahora la negociación para la investidura de Jorge Azcón «con toda la ilusión». Aunque tras tomar posesión de su cargo, Fernández ha exigido a los parlamentarios que cuiden «las formas» porque, en caso contrario, se corre el riesgo de empujar aún más a la ciudadanía hacia una «desafección política», ella es una mujer negacionista de las vacunas y del cambio climático y crítica con los medios de comunicación, tal y como explicitaba en una cuenta de Twitter en la que se hacía llamar «marthynahappy» y que eliminó este jueves tras anunciar su partido el acuerdo.

Extremadura y Murcia siguen a la espera

Y mientras tanto, la presidenta regional del PP y candidata a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este viernes que la dirección nacional de Vox «ha frenado el cambio» en la comunidad, aunque «todavía está a tiempo» de revertir la situación. En sus redes sociales, ha señalado que el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, «vino a Mérida a dar instrucciones a los suyos para que no me dejaran gobernar». Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Ángel Pelayo Gordillo, ha señalado en una entrevista que ha sido el PP el que «ha entregado la Asamblea al Partido Socialista por no llegar a un acuerdo» con su partido, aunque mantiene la mano tendida pese a los «ataques» y «falta de respeto» que achaca a Guardiola.

En Murcia, el candidato del PP a la reelección, Fernando López Miras, ha recordado este viernes a Vox que en 2019 permitió que gobernara en solitario Isabel Díaz Ayuso, con resultados electorales similares a los obtenidos por su partido el 28 de mayo, cuando quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Entre tanto, en Cantabria, las consultas de la nueva presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), con los recién constituidos grupos de la Cámara, dejan entrever que la popular María José Sáenz de Buruaga tendrá que esperar a la segunda votación para ser la primera presidenta de la comunidad autónoma.

Los pactos animan el debate electoral nacional

Desde la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes que su partido está negociando con Vox siendo «coherentes con los resultados de las urnas», «proporcionados» en sus decisiones y manteniendo sus principios «con la Constitución» y los estatutos autonómicos en la mano. Tras avalar tanto la estrategia María Guardiola en Extremadura como la de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y pensando en el 23J, el presidente del PP ha utilizado a Díaz Ayuso como ejemplo: «En Madrid no hay preguntas que contestar y le pido a todos los españoles que quieran cambiar el sanchismo, populismo y el independentismo que me den un mandato y les aseguro que no les voy a defraudar».

En todo caso, el líder del PP no ha descartado la posibilidad de que se resuelva el choque con Vox en Extremadura, al afirmar que en ese territorio «ha habido una divergencia importante que nos separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo». Por parte del PSOE, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la portavoz de la Ejecutiva Federal del partido, Pilar Alegría, han coincidido en acusar al PP de cambiar «principios por sillones» al asumir en «algunos territorios» las «tesis de la ultraderecha» renunciando a los «avances» de los derechos las mujeres para pactar con Vox.