Biel Ferragut vuelve a ser alcalde por segunda vez

Ocho años atrás, Biel Ferragut fue proclamado alcalde de sa Pobla, algo que este sábado por la tarde ha vuelto a ocurrir en una sala de plenos tan llena que el público ha llegado a presenciar el pleno desde la plaza Major.

El pacto firmado el pasado miércoles entre IxSP, Més, PSOE y Més le ha dado a Ferragut los apoyos suficientes para gobernar los próximos cuatro años. En la oposición queda el PP de Violeta Rodríguez, fuerza más votada y con seis regidores, así como el nuevo concejal de Vox. Ha sido un pleno de despedidas porque el hasta ahora alcalde Llorenç Gelabert y varios regidores del PI, PP PSOE y Més han dejado el Ajuntament.

A la hora de los discursos, el de Violeta Rodríguez ha sido el más duro, recordando las negociaciones que ha habido con el partido de Ferragut para gobernar juntos. «Estos últimos días he visto lo peor de la condición humana por el trato que he recibido por adversarios políticos aquí presentes», ha afirmado. Además ha acusado a IxSP de seguir «una estrategia que pretendía humillar a nuestro partido, con una propuesta absurda de Alcaldía. No queremos ningún año de gobierno. Hasta ahora he realizado una oposición constructiva y ya no lo pienso hacer». Por su parte, Ferragut ha ofrecido «compromiso y más diálogo entre partidos».