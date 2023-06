El Parlament surgido de las elecciones del 28 de mayo se constituirá el próximo martes y, a partir de ahí, comenzará el camino para el debate de investidura y la formación de un nuevo Govern. La fecha y la hora de la constitución del Parlament –martes, 20 de julio a las 11 horas– se acordó este viernes. El presidente del Parlament, Vicenç Thomás, acordó la fecha y se publicó en el BOIB. Lo hizo después de asegurarse de que el PP estaba de acuerdo. El Estatut d’Autonomia fija hasta 30 días después de celebradas las elecciones.

Fuentes del PP confirmaron su acuerdo con la fecha elegida y precisaron que no ponían ninguna objeción. Eso sí, todavía no tienen cerrado el acuerdo con Vox que permitirá la investidura de Marga Prohens como presidenta.

Ambos partidos tienen un máximo 15 días para llegar a un acuerdo. Si Prohens no resultara elegida por mayoría absoluta en la primera votación (es decir, con sus 25 votos, el del único diputado por Formentera y los 8 de Vox) se celebrará una segunda votación en 48 horas donde sería suficiente la mayoría simple, según establece el Estatut d’Autonomía. La mayoría absoluta está en 30 escaños. Si tampoco consiguiera la mayoría simple (y eso pasa por la abstención de Vox) se abriría el paso a nuevas votaciones. Si pasados 60 días todo siguiera igual, quedarían convocadas nuevas elecciones, algo que nunca ha ocurrido en Balears.

Aval de Feijóo

El PP llega a la constitución del Parlament sin ningún acuerdo con Vox. Ni para la investidura, pero tampoco para la constitución de Palament de la XI Legislatura. Al menos no había llegado a ningún acuerdo este viernes.

El martes tiene que elegirse al presidente o presidenta del Parlament y al resto de la Mesa, formada por cinco personas, incluida la Presidencia. Al PP le corresponden tres y al PSIB, segundo partido, dos aunque es habitual que, para aumentar la representatividad de la Mesa, los mayoritarios cedan algún puesto. El PP está dispuesto a ceder uno a Vox, pero en ningún caso la Presidencia de la Cámara, que fue lo primero que reclamó el partido que presentó a Jorge Campos como cabeza de lista.

El PP está decidido a gobernar sin Vox y así lo reiteraron ayer, una vez conocida la fecha de la constitución del Parlament, fuentes ‘populares’ en línea con lo que ha ido apuntando Marga Prohens durante la campaña, después de las elecciones y el pasado jueves durante la reunión de la dirección balear que presidió el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo en un hotel de Palma.

Prohens, durante esa reunión, reclamó «tranquilidad y paciencia» y se mostró convencida de que presidirá el Govern balear, algo en lo que también incidió Feijóo, que dio carta blanca a la `popular’ para tomar sus decisiones. Nada más conocer la fecha de constitución de la Cámara, se indicó desde Vox que no había ninguna novedad y que todo seguía igual. No hay acuerdo, indicaron.

Lo primero que hará el pleno que se reúna el martes, formado por las personas elegidas que no hayan renunciado a su acta antes del inicio de la sesión, es elegir una Mesa de edad, eso es formada por el diputado o diputada de más edad (Antonio Marí Marí del PP, según se desprende de las referencias biográficas facilitadas por los partidos) que presidirá la primera parte de la sesión que incluye la promesa o jura de los diputados y las diputadas. Después se votará la Presidencia definitiva, que será del PP, si mantiene su estrategia. El PP no quiso avanzar ningún nombre aunque se han citado tres, ninguno confirmado de manera oficial: Juan Manuel Lafuente, Marga Durán o Catalina Cirer. El PSIB tendrá la vicepresidencia segunda y una secretaría si no la cede a Més per Mallorca. El PP puede ceder una vicepresidencia o una secretaría a Vox.

El Parlament de Baleares está formado por 59 escaños. El PP logró 25; el PSIB,18; Vox,8; Més per Mallorca, 4; Més per Menorca, 2; Podemos, uno y el que se elige por Formentera, la coalición en la que apoyaba el PP, lo que da a este partido 26 escaños aunque el elegido por Formentera se integrará en el grupo Mixto, con Més per Menorca y Podemos. El lunes celebrará su última reunión la Diputación Permanente del Parlament de la X legislatura. La presidirá Vicenç Thomàs, que ayer convocó la sesión del martes después de comprobar que ni el Partido Popular ni ningún grupo se oponía a su celebración en esa fecha.

El Govern en funciones, que cesó oficialmente una vez celebradas las elecciones, no tendrá ninguna función en el pleno del martes. Ese día, Francina Armengol ya habrá dejando de ser presidenta, pues el lunes habrá renunciado a su condición de diputada de la X Legislatura y por tanto a ser presidenta.