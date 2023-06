Esta vez no hubo incidencias en el pleno de investidura de Búger como ocurrió hace cuatro años. Pere Torrens, con su agrupación de electores Tot per Búger, se proclamó alcalde por mayoría absoluta, algo que no ocurría en el municipio desde 1995, gracias a los cinco regidores que le dieron apoyo. Torrens ha sido alcalde este pasado mandato, primero formando parte del PSOE y en los dos últimos años como independiente.