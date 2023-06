PP y Vox arrancan este miércoles oficialmente las negociaciones un día después del acuerdo anunciado por estas dos formaciones en Valencia y un día antes de que Alberto Núñez Feijóo viaje a Palma para participar en una reunión con la cúpula de los ‘populares’ de las Islas. Los dos partidos guardan un enorme hermetismo sobre este encuentro y por ahora no ha trascendido ni el lugar ni la hora de la reunión, pero el encuentro está confirmado a menos que se produzca un nuevo contratiempo como el que evitó la primera cita la pasada semana.

La situación en la que llegan PP y Vox a la reunión no es la misma que la de hace una semana, cuando debían comenzar las conversaciones. Ayer se cerró el acuerdo de gobierno entre los dos partidos en la Comunitat Valenciana y es aquí donde se quiere mirar Vox para cerrar un pacto en Balears.

Parlament y Govern

Vox insiste en que sus votos son necesarios y que quiere entrar en el Govern, como ha pasado en Valencia, pero el PP remarca que la situación no es la misma porque la correlación de fuerzas entre ambos partidos no es similar. Insisten en que no necesitan el voto de Vox, sino que les basta con una abstención, algo que no pasa en la capital del Turia, donde los votos del partido de Santiago Abascal sí son imprescindibles para que el ‘popular’ Carlos Manzón sea presidente.

Es singularidad es la que se quiere hacer valer en Baleares para que no haya un gobierno de coalición, sino uno del PP en minoría. Se desconoce cuál puede ser la propuesta de los ‘populares’ por ese hermetismo que se ha instalado en la sede desde hace días, pero en la quiniela aparece la posibilidad de ofrecerles un puesto en la Mesa del Parlament sin descartar que sea la Presidència, como ha pasado en la Comunitat Valenciana.

Sobre la insistencia de Vox de entrar en el Govern, su candidato, Jorge Campos, insistió en una entrevista en este diario que su partido no quiere cargos, sino pactar un programa que se dé un vuelco a las políticas de izquierdas. «Nosotros no nos vamos a sentar a repartirnos sillas sino a cambiar las políticas de izquierdas», dijo.

¿Significa esto que renuncian a las conselleries? La respuesta es no, pero aquí se abre una segunda opción, que también puede estar en la propuesta que haga el PP para cerrar el acuerdo: que no haya consellers de Vox en el Consell de Govern, pero que sí haya responsables de esta formación en el segundo nivel, como directores generales o encargados de empresas públicas. Es una opción que señalan en el PP, pero con escaso entusiasmo ya que tampoco creen que Vox la vaya a aceptar.

El apunte Caminos paralelos: Jorge Campos también puede ir al Congreso Jorge Campos también podría dejar la política de Balears y ser el candidato de Vox al Congreso en las elecciones del 23 de julio. Es una de las opciones que maneja seriamente la formación, aunque nada está decidido. En Valencia, el número uno de Vox ha acabado en las listas al Congreso, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con las de Campos. El PPvetó su presencia en el acuerdo ya que fue condenado por violencia de género y Vox lo ha apartado de la negociación enviándolo a Madrid. En el caso de Jorge Campos, de confirmarse, sería una decisión de la dirección de Madrid para poner un candidato con fuerza electoral. Es probable que hoy se sepa quién es el candidato.