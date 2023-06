El PP pone el acelerador para que Marga Prohens sea presidenta cuanto antes y llegue a las elecciones del 23-J en el sillón principal del Consolat de la Mar. El planteamiento de los ‘populares’ pasa por tratar de celebrar la sesión constitutiva del Parlament el próximo día 20, una semana antes del límite que fija la ley. Ello permitiría adelantar la sesión de investidura al día 4 de julio.

En el PP ya dan por hecho que en la primera votación no se lograrán los 30 votos necesarios para que sea presidenta, pero confían en que, 48 horas después, se celebre una segunda votación y logre la mayoría simple con una abstención de Vox. De esta forma la toma de posesión podría hacerse el 7 de julio y el 8 asistiría como presidenta del Govern a la constitución de los consells.

«No hay que perder ni un minuto», aseguraban ayer dirigentes del partido como Misericòrdia Sugrañes antes de entrar a la reunión de la Junta Directiva Regional. Esa voluntad de gobernar desde del minuto cero está detrás de este intento del PP de acelerar el proceso constitutivo de las instituciones para que no se cuele de por medio la campaña electoral y llegar a las elecciones del 23-J con Prohens como presidenta.

Reunión de la cúpula del PP

Marga Prohens reunió ayer a la cúpula del PP para analizar los resultados, que han sido mucho mejor de lo que esperan los propios miembros del partido con el vuelco político en las principales instituciones de las islas. El máximo órgano de dirección del PP dio apoyo total a Prohens para que busque una Presidència y un Govern en solitario sin presencia de miembros de Vox.

La candidata a la Presidència les informó de que la semana que viene iniciará una ronda de contactos con los representantes de las distintas formaciones políticas, no tanto para buscar su apoyo como para explicarles el programa que quiere aplicar desde el Consolat de la Mar con el fin de que voten con conocimiento de causa. Su intención no es negociar cargos, sino exponer cuáles serán sus líneas en cumplimiento de un programa electoral que no piensa «mercadear» con otras formaciones, como ha repetido durante toda la campaña electoral.

La abstención de Vox

Para que se cumpla su objetivo, Prohens necesita la abstención de Vox en la segunda votación, a menos que Més dé un giro inesperado y termine apoyando a Prohens en la primera votación, algo que ahora mismo se antoja altamente improbable.

En el panorama más realista el PP ya trabaja en una abstención de Vox que cada está más cerca. El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, aseguró ayer que el partido no se plantea una postura uniforme en toda España, sino que diferirá en función de la aritmética parlamentaria de cada comunidad. Afirmó que las exigencias serán distintas «en función del respectivo porcentaje, de la fuerza de los partidos o de las necesidades locales de cada una de las regiones, y con toda seguridad no será lo mismo Murcia que Valencia o que Balears», dijo.

El PP da por hecho que será necesario hablar con Vox ya que hay municipios donde deberán hacerse pactos, pero en otros muchos los ‘populares’ parten con ventaja ya que la ley establece que, si no hay acuerdo, gobierna la lista más votada. Lo mismo sucede en el Consell de Mallorca y de Menorca, donde será elegido presidente el más votado. En Ibiza el PP ha logrado una aplastante mayoría absoluta, con el 52 % de los votos. La lista al Parlament, encabezada por Antoni Costa, logró el 49 % de los votos y sumó siete diputados a la cuenta total del futuro grupo parlamentario.