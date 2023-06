La dirección de Podemos en Balears ha puesto sus cargos a disposición del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA), el máximo órgano del partido. En la práctica, lo que eso significa, aunque luego fue matizado por el propio partido en un jueves de muchas aclaraciones donde también ha intervenido la dirección estatal, es que ha presentado su dimisión y habrá que elegir una nueva; aunque tras las elecciones generales.

Es la respuesta de la dirección ante «unos resultados no malos, sino catastróficos», según los definió el jueves la coordinadora de Podemos en las Islas, Antònia Jover. Fue la candidata a las autonómicas de Unidas Podemos (UP), encabezando la lista al Parlament por Mallorca y no logró ser elegida. UP ha pasado de 6 escaños a uno en un Parlament de 59.

La decisión se tomó después de una larga reunión de más de cinco horas que se celebró el miércoles, y que no acabó hasta entrado jueves, en la sede del partido. El planteamiento inicial de Jover, del que este diario informó el miércoles, fue que no dimitiría y que sólo después de las generales habría que discutir esta posibilidad. Esa era la opción estatal: resistir para no desanimar más al electorado. Después de varias horas de reunión se optó por esta salida, que es un anticipo de dimisión colectiva pero supeditada a que se ratifique.

Echenique reacciona

Después de informaciones inmediatas en las versiones digitales, fuentes de la dirección estatal de Podemos, aclararon, según recogió Europa Press, que poner los cargos a disposición no supone dar por buenas las dimisiones. Pablo Echenique anotó en su Twitter: «Si has visto en los medios que ha dimitido la dirección [...], que sepas que es mentira. En Baleares, han puesto sus cargos a disposición del CCA [...] Periodismo corrupto».

La reunión de la ejecutiva fue tensa en algunos momentos y se pusieron de manifiesto dos tendencias: la de quienes, en privado, ya comunicaron su intención de dimitir la misma madrugada del lunes, al conocerse los resultados, y la de quienes consideraron más conveniente esperar. Jesús Jurado, coordinador del partido en Palma, y Alejandro López, secretario de Organización, pertenecen a al primer grupo. Alberto Jarabo, Lucía Muñoz y la propia Jover, al segundo.

«Lamento que no hayamos sabido transmitir la alegría y la esperanza necesaria para animar a la gente a votar», dijo Jover ayer al informar del acuerdo que, en una aclaración posterior a este diario, antes del tuit de Echenique, llamó «dimisión en diferido».

Según el análisis realizado por la cúpula morada, el electorado se quedó en casa, se impuso la abstención aunque el partido tuvo una buena parte de culpa. Algunos asistentes a la reunión lo expusieron con más contundencia que otros. La dirección estatal de Podemos llevó el control de la campaña incluidos los lemas y asuntos a debatir y lo controló todo. Y eso ocurrirá en las generales.