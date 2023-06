«Vamos a votar en contra, no vamos a facilitar ningún pacto. PP y Vox tienen apoyos suficientes para gobernar y si no tienen apoyos, que no gobiernen». Así se ha expresado el secretario de Coordinación y Acción Permanente del Agrupación Socialista de Palma, Francisco Ducrós, en rueda de prensa, dejando claro que no se abstendrán en la investidura del futuro alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez. José Hila liderará la oposición en el Aluntament de Palma como «dique de contención» ante el PP y Vox. «Es nuestro líder y nuestro alcalde, el mejor alcalde de la ciudad», señala el secretario de Coordinación de los socialistas de Palma.

Ducrós ha señalado que «vamos a trabajar por defender las libertades y derechos de los ciudadanos y, sobre todo, los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, cuyos recortes ya ha empezado a anunciar» el PP, que ganó las elecciones municipales. «Ya han dicho que el tranvía no se hará porque no es necesario e iremos viendo oportunidades perdidas por culpa de la obsesión del PP y Vox de desmantelar lo público», ha añadido. El secretario de coordinación del PSOE de Palma ha valorado positivamente «el apoyo electoral y los 40.000 votos conseguidos en Palma, lo que supone un incremento de 800 votos respecto a 2019. Somos la única fuerza de la izquierda que ha incrementado sus resultados el pasado domingo». Francisco Ducrós, durante la rueda de prensa. Foto: M.À. Cañellas Ducrós ha señalado que con esos resultados, «en 2019 ganamos las elecciones y gobernamos. Desde 2015 hemos recuperado 10.000 votos». Sin embargo, «no ha sido suficiente este esfuerzo como partido porque la derecha se ha movilizado más, ha conectado y conseguido unos apoyos que permitirá a la derecha y a la extrema derecha gobernar».