La ciutat de Palma continuarà avançant

Transformar, avançar, construir la ciutat junts. Escoltar, solucionar, seguir endavant. Durant els darrers quatre anys, Palma ha esdevingut una ciutat diferent, s’està transformant. Un canvi que es nota i que volem potenciar durant el proper mandat. Hem fet molt i volem fer molt més. Fer molt més implica, primer, escoltar allò que demana la ciutadania. Més ombres, millors equipaments públics, un espai públic de qualitat i un transport públic modern són alguns exemples d’actuacions que responen a peticions i en aquesta forma d’entendre la política basada en les persones.

Primer escoltam i, després, convertim en realitat les peticions. Hem duplicat la inversió en barris perquè els hem volgut mimar. Seguirem invertint-hi perquè creiem que és fonamental en el procés de transformació de Palma.

Palma i la seva ciutadania es mereixen el millor. Com un nou passeig Marítim que apropa la ciutat a la mar i romp amb la barrera que els separava. Serà un espai amb més verd, més ombra i bancs per seure. Igual que el gran parc de Ponent, que començarà als terrenys del Lluís Sitjar, que també tindran equipaments per a les barriades; passarà per sa Riera i travessarà el Nou Bons Aires per arribar a General Riera.

Avançar implica connectar i vertebrar barris. Volem que tothom tingui a menys de cinc minuts a peu una connexió de qualitat que l’apropi a la resta de la ciutat. Per això, millorarem els eixos transversals i radials de Palma com, per exemple, la segona fase de General Ricardo Ortega, des del carrer Joan Alcover fins a Manuel Azaña.

O el carrer Manacor, que millorarem per a què els barris de Pere Garau, La Soledat Nord, La Soledat Sud, Nou Llevant i Foners tinguin un espai en millors condicions. O l’avinguda de Sant Ferran, que transformarem per a què connecti Son Espanyolet, Son Dameto, Camp d’en Serralta i es Fortí, o el nou boulevar de sa Riera, que partirà del carrer Joan Dameto i arribarà fins a la plaça Barcelona.

I no només això, volem que cada barriada tingui places i parcs convertits en nous punts de trobada. Per a la gent gran, per a què els infants puguin jugar lliurement i els seus pares i les seves mares o els seus padrins i les seves padrines no passin pena. Per a què el jovent pugui trobar-se amb les seves amistats. Per a quedar-s’hi i no només per a passar-hi.

Escoltar, actuar, avançar. No hem de tornar enrere. Durant els darrers quatre anys, hem actuat a tots els barris de Palma ja sigui reformant el teu parc o la zona infantil del teu carrer, renovant la voravia, asfaltant el carrer, plantant un nou arbre o instal·lant una nova estació de Bicipalma. Perquè transformar implica un millor espai públic i, també, un millor transport públic, modern. Per això omplirem la ciutat d’autobusos elèctrics i d’hidrogen i d’estacions de Bicipalma.

Ho farem de la mà. Palma és i seguirà sent una ciutat diversa, plural i feminista de la qual sentir-mos orgullosos. Una ciutat lliure de fòbies i odis i plena de futur. Una ciutat que seguirà avançant. Per Palma. Guanyem el futur, junts i juntes. El 28 de maig, vota. No deixis que els altres decideixin per tu.