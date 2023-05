Cuando uno llega al campus de la UIB para pulsar el pálpito electoral entre los alumnos, se dispone a escuchar algo parecido a «A mí déjame de elecciones, que estamos en exámenes». Pues no es así. Maria Magdalena Martorell, estudiante de Treball Social, dispara sin contemplaciones: «Es muy importante ir a votar, sobre todo si eres mujer, para defender nuestros derechos», aunque matiza que sólo votará en las municipales «porque es el único ámbito donde puedes localizar al responsable». También afirma, para perplejidad de quien la escucha, que «me leo los programas electorales».

Sus compañeras Lídia Martínez y Marina Nieto añaden que «nosotras también nos leemos los programas... para ver si encontramos alguna buena propuesta», comentan entre risas. Las tres expresan su preocupación «por si gobiernan las derechas, que en temas sociales no lo tienen nada claro». Acusan a los partidos mayoritarios de «apropiarse de las ideas de las formaciones políticas más pequeñas. Los partidos mayoritarios son muy hipócritas», rematan.

Guillem Estarellas, Jordi Lluch y Adrià Picornell, en el bar de Ciències.

Guillem Estarellas y Adrià Picornell son estudiantes de Física. Les acompaña en el berenar Jordi Lluch, alumno de Enginyeria Industrial. Son sus primeras elecciones. Picornell reconoce que «no he prestado mucho interés a la campaña electoral, pues coincide con los exámenes finales. He mirado los programas un poco por encima. Supongo que iré a votar, pero todavía no sé a quién». Lluch admite haber leídos dos programas electorales: «Més es la opción más probable de mi voto, pero la verdad es que los exámenes me importan más en este momento». Estarellas se muestra rotundo: «No votaré. No me gusta el sistema de partidos políticos. Das carta blanca a un partido para que haga lo que quiera y, después de votar, tú ya no decides nada».

Lídia Martínez, Maria Magdalena Martorell y Marina Nieto.

En otra mesa del bar de Ciències se encuentran Diego Posada, Jessica Reyes, Paula Fernández, Clara Briongos y Marc Pizà. Son estudiantes de Bioquímica. Las elecciones no generan fervor: «No las vivimos con entusiasmo, pero tampoco con despreocupación», afirman. Increíblemente, Posadas admite que «he leído los programas, pero me los creo a medias. Hay buenas propuestas, pero me conformo con que cumplan algunas. Las hay muy electoralistas y los partidos saben que no las van a cumplir, como soterrar una parte de la vía de cintura. También es poco creíble garantizar el descanso de los vecinos de Santa Catalina. Hay demasiados intereses».

Andrea Fuster, Elena Pérez, Laura Alonso y Carme Font estaban en el campus fuera de su hábitat natural, el Hospital de Son Espases, pues son estudiantes de Medicina.

Esta taulada de futuros bioquímicos tiene un folleto de Més sobre la mesa, pues este partido ha ido al campus a hacer campaña. En general, piden a los partidos que «peatonalicen más y que acaben con el turismo de borrachera». Sobre los candidatos, destacan que «sabemos a quién no vamos a votar» y también apuntan que «en las municipales cuentan más las personas y los proyectos que las ideologías».

Finalmente, Elena Pérez, Laura Alonso, Carme Font y Andrea Fuster son estudiantes de Medicina, es decir, están fuera de su hábitat natural: Son Espases. Coinciden en que su seguimiento de la campaña ha sido «poco más que ver los carteles». Pérez, Alonso y Fuster no son mallorquinas, por lo que tienen «más difícil decidir en las municipales».