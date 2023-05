Marga Prohens, candidata a la presidencia del Govern, está convencida de que el domingo ganará y será la próxima presidenta. No quiere ni hablar de pactos e insiste en que su opción es un gobierno en solitario.

Los números no dan para un Govern en solitario.

—Llevo muchos meses pisando la calle, no quince días como otras, y veo el cambio. El voto se está concentrando en el PP, sobre todo cuando puede darse el caso de que otros partidos no alcancen el 5 % de los votos.

¿Por qué no quiere pactar con Vox?

—No es que no quiera pactar con Vox. Lo que quiero es gobernar en solitario porque es la manera de garantizar estabilidad y porque tengo un programa de gobierno que no se mercadea. No voy a renunciar a gobernar desde la centralidad, a dar un giro radical en materia de vivienda, a suprimir el impuesto de sucesiones, a poner en marcha una revolución en la Administración.

¿Cabe la posibilidad de que no sea usted quien elija y que todo se decida entre Feijóo y Abascal?

—Núñez Feijóo ya ha dicho que dará autonomía a cada dirección. El nos ha dado toda la confianza.

Y si no, ¿siempre les quedará el PI?

—Con el PI veremos qué pasa. Yo me puedo sentar a hablar con todo el mundo, pero esto no se puede convertir en un mercadeo de instituciones o consellerias ni puede ser una mutilación de mi programa de gobierno.

Ha sido una campaña de poco choque con su rival.

—Yo sí he visto obsesión con Prohens y basta ver los debates y comprobar la de veces que todos se dirigían a mí. El único objetivo del resto de partidos es que no gobierne el PP, por eso yo apelo a esta mayoría moderada porque estas van a ser las elecciones del ‘no podemos más’. Hay que cambiar ya, es la frase que más me repiten en la calle.

No tengo claro si aplicará la ley de vivienda.

—Las competencias de vivienda son autonómicas y, junto a otros presidentes de comunidades del PP, vamos a hacer frente a una ley perniciosa para nuestros ciudadanos.

¿Las leyes no se deben cumplir?

—Entre Sánchez y los ciudadanos de Baleares, elijo a los ciudadanos de Baleares y también lo haría si no fuera Sánchez. Quieren imponer una ley que va a agravar el problema de la vivienda. Ya he recibido mensajes de personas relacionadas con inmobiliarias que avisan de que se está retirando oferta del mercado. Ha sido así en los territorios en que se ha aplicado y ha sido perjudicial para los más vulnerables.

Una de las claves de su programa es la bajada de impuestos. Eso puede implicar recortes.

—No. Armengol ha tenido este año 1.000 millones de euros más gracias a la subida de impuestos y a la inflación. Nuestra reforma fiscal supone 200 millones. Lo que hay que hacer es gestionar mejor el dinero público porque no puede ser una repartidora para dar la vuelta a las encuestas ni para engañar a ciertos colectivos.

Le menciono una ley que ha dicho que va derogar: la de turismo.

—Vamos a derogar la moratoria turística. Los límites ya estaban establecidos en las bolsas turísticas, que se han cargado, lo que ha creado una gran inseguridad. Yo quiero que el turismo siga siendo el principal ascensor social de los ciudadanos. Esta moratoria ataca a los pequeños inversores.

Nada de decrecimiento.

No. La izquierda ya se ha quitado la careta. Es muy fácil hablar de decrecimiento desde el despacho de un político con un sueldo de un político y con la tranquilidad de cobrar a final de mes.

¿También hay que derogar las camas elevables?, ¿sigue siendo la mayor tontería turística?

—No dije eso, dije que esto no es política turística, sino que es política laboral, que está muy bien. Pero es que, además, las camareras de piso reclaman otras cuestiones, como la carga de trabajo. Las camas elevables se pagarán con una subvención que ha dado el Govern y que evidentemente se tienen que pagar porque ya está concedida.

¿Derogará la ley de educación?

—No, hay que mejorarla porque es una ley de parte y para una parte. Habrá que reconocer el papel de la escuela concertada, que está sufriendo el mayor ataque de su historia, hay que crear una Mesa de la educación especial y hay que cumplir el Estatut y la Constitución y las dos lenguas oficiales van a ser vehiculares. Además hay que potenciar el inglés y habrá becas tipo erasmus para los estudiantes con buenos expedientes que quieran cursar un trimestre en el extranjero. Eso no debe depender de la capacidad económica de las familias.

¿Volvemos a Bauzá?

—Bauzá no tenía becas para inglés.

Lo digo por la lengua y la vuelta a la anterior ley de turismo.

—No tiene nada que ver con Bauzá. Con la lengua queremos hacer normal lo que es normal, y que las dos lenguas sean vehiculares es cumplir con la legislación. Este proyecto no tiene que ver con el pasado, sino el con futuro. De todas formas, el problema de la educación es la LOMLOE, una ley impuesta que nadie defiende. Como es una ley de Sánchez, Francina Armengol ya ha dicho que sí, como ha dicho que sí a la ley de acceso a tu vivienda o como sigue defendiendo la ley del ‘solo sí es sí’. Una presidenta debe tener criterio propio. Nosotros no aplicaremos la LOMLOE.

¿Hay algo que valore de su rival?

—Creo que es una gran oradora y una gran adversaria. Lleva muchos años en política, demasiados, y ha desconectado de la calle. Es una líder omnipotente en su partido y no hay vida más allá de Armengol, porque no ha dejado que nadie le haga sombra. Eso es una carencia de equipo y de seguridad en sí misma.