Está por ver si la Universidad de Wisconsin hace algún estudio sobre la esperanza de vida de un candidato electoral sometido a una dura contrarreloj durante quince días. A la espera de los resultados, la candidata socialista al Parlament, Francina Armengol, podría ser el ejemplo del político que no pierde la sonrisa pese a la apretadísima agenda, milimétrica, que asume estos días.

08:15 HORAS Arranca la primera parte de la jornada por Mallorca

El equipo de Francina Armegol espera en el coche electoral a la candidata socialista, que empieza a acusar los excesos de la campaña. La garganta se ha resentido y teme quedarse sin voz. Es madre de dos niños saharahuis, ya veinteañeros, aunque «siguen siendo mis niños». Armengol expresa su preocupación porque este verano cuesta encontrar familias mallorquinas que acojan niños saharauis. Para el día de reflexión confiesa que ya tiene planes: «Iré al mercado y luego cocinaré puré de verduras, boloñesa y lentejas en grandes cantidades. Luego lo congelo». He aquí el truco electoral para no morir de inanición. Su equipo dice que hoy [por ayer] es un día ‘interesante’: un eufemismo para tildar a una jornada en la que no hay ni un solo respiro en la agenda.

09:43 HORAS El mercado de Sineu, muestra demoscópica

Francina Armengol va equipada para todo el día con una pequeña mochila blanca, deportivas para recorrer kilómetros y su habitual carcajada, que se escapa con suma facilidad. Si las encuestas electorales tuvieran en cuenta el número de selfies y abrazos que dan a Armengol, sin duda sería la ganadora del 28M. Armegol sobrevive al asalto de un grupo de estudiantes de 1º de la ESO del IES Albuhaira de Muro que le piden fotos. El ataque de una señora con carrito: «¡Vente a mi casa a comer, Francina!». La arremetida de un señor que se lleva bolis del PSIB mientras grita «¡yo soy de los vuestros!». Una madre se le acerca en el mercado de Sineu y durante diez largos minutos le cuenta su mala experiencia sobre la muerte perinatal, mientras Armengol la consuela.

Varios grupos de jóvenes reclamaban fotos y ‘selfies’ con la candidata socialista en el mercado Sineu.

11:19 HORAS De Sineu a Ibiza pasando por Son Sant Joan

Armengol está habituada a coger aviones. La terminal interislas es casi el salón de su casa y reconoce a los guardas de los controles de seguridad. La socialista advierte: «En Es Mitjorn Gross [Menorca] no pudimos gobernar por dos votos. He ido a verles esta campaña». Cada sufragio cuenta.

Francina Armengol, rumbo a Ibiza.

14:35 HORAS Daniela y su lista de demandas para su municipio

Aterrizaje en Eivissa para acudir a Sant Miquel de Balansat, el pueblo que se escapa del cliché de la Eivissa de las macrodiscotecas y chill outs a pie de playa. La verdadera Ibiza, después de todo. Me importa tanto Palma como Sant Joan de Labritja», dice Francina Armengol, que no ha dudado en coger un avión para apoyar a los socialistas del municipio ibicenco. Luego hace una visita a la iglesia de Sant Miquel, una joya del siglo XIV, de la mano de un joven historiador que ha conseguido su primer empleo gracias al programa SOIB Jove Qualificat. Después es el turno de un menú del día en el bar Ca’n Rei y junto a Armengol se sienta Daniela, una niña de nueve años que aparece con un listado de peticiones para su pueblo: «Un carril bici, más autobuses eléctricos, cuidar de la posidonia y una tienda de k-pops».

Armengol, con la ministra María Jesús Montero, en Sant Antoni.

15:35 HORAS La porra: victoria para el sábado y el domingo

El candidato socialista a la alcaldía de Sant Joan de Labritja, Javier Marí Casanova, es también el delegado del equipo de fútbol que este sábado se batirá con el equipo de Huesca. El objetivo es subir a segunda al Sa Penya Independent de Sant Miquel. «El sábado [día de reflexión] iremos a Huesca a ganar el partido. Y llegaré el domingo por la mañana para votar», cuenta Marí. Tiene esperanzas: en su municipio, gobernado siempre por la derecha, en esta ocasión ha habido una escisión y las fuerzas conservadoras son ahora tres partidos diferentes. Los socialistas se muestran muy optimistas en estas elecciones. «Ganaremos el sábado y el domingo», vaticina Francina Armengol, que ha participado en la porra del Bar Ca’n Rei, de Sant Miquel de Balansat.

Un joven historiador revela los secretos del templo ibicenco.

16:35 HORAS Un rápido paseo por los atascos de la Isla Blanca

De Sant Miquel de Balansat hasta Sant Antoni de Portmany, media hora de camino bajo una fínisima lluvia y esquivando los atascos de la isla. La candidata socialista permanece tranquila, confía en llegar a tiempo y apura las horas para acudir al máximo de actos posible. No da señales de agotamiento, tal vez porque se ha tomado un café a toda prisa en la barra del bar donde ha comido. Bendita cafeína, santa patrona del candidato electoral.

18:20 HORAS Con destino al Aeropuerto de Ibiza

Recién acabado el acto de Sant Antoni de Portmany, el coche de campaña ibicenco sale disparado hacia el aeropuerto de Ibiza. Los aviones no perdonan y a las 18.20 horas despega puntual el avión con destino a Palma. «¿Me da tiempo de pasar por casa?», pregunta la presidenta. Imposible: los más de 1.000 asistentes al acto de Calvià no pueden esperar. El feudo socialista no falla a la llamada de Alfonso Rodríguez y Francina Armengol.

Josep Marí, Javier Marí y Francina Armengol, en Ibiza.

00:00 HORAS Fin de la jornada con un puré de verduras casero

La actual presidenta del Govern, Francina Armengol, acaba con la agenda del día y llega a casa a medianoche. La cena será un puré de verduras casero y descongelado, preparado para estas jornadas en las que no tiene tiempo ni de hacerse la cena. Ya queda menos para el 28M.