ATENCIÓ!



Per indicació de la Junta Electoral, el PSOE denuncia davant del Jutjat de guàrdia la utilització, per part de Vicent Marí, de recursos del Consell Insular per organitzar un míting del Partit Popular al Recinte Firal.



Més informació 👇https://t.co/uqLnd2w5t9