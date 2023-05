En los compases previos al acto electoral del PSIB-PSOE de este lunes en el Pla de Na Tesa (Marratxí), el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mantuvo una conversación con dos mujeres pertenecientes a la organización Unión Kellys Baleares, a quienes ha puesto en contacto con el secretario de Estado para tratar de dar solución a una de sus reivindicaciones sobre enfermedades laborales.

Al parecer, y según fuentes socialistas, estas mujeres criticaban que compañías de seguros no querrían hacerse cargo de enfermedades profesionales reconocidas por la administración. Pues, según han denunciado, se escudarían, en que estas no aparecerían en el BOE. Algo que no debería ser así, según los responsables institucionales.

En ese acto han participado más de 200 personas, entre ellas la secretaria general del PSIB-PSOE, presidenta del Govern y candidata a la reelección, Francina Armengol; la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, presidenta del Consell y candidata a revalidar el cargo, Catalina Cladera, y el alcalde de Marratxí y candidato a revalidar la alcaldía, Miquel Cabot.