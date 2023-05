Los resultados de la encuesta electoral del IBES que este domingo publicó Ultima Hora han llevado a los partidos de izquierda y derecha a realizar una llamada general a la movilización de las bases. Todos creen que esta semana puede ser determinante para conquistar al gran porcentaje de indecisos que todavía no saben si acudirán a las urnas. La encuesta pronostica un giro de Balears a la derecha, ya que PP y Vox suman los 30 votos que conforman la mayoría absoluta en el Parlament balear, donde se eligen 59 diputados.

El PP ya se ve con un pie en el Consolat de la Mar, con 22 diputados, pero llama a sus militantes a que no se confíen y sigan trabajando los seis días que quedan hasta las elecciones de los que cinco son campaña electoral. «Para hacer este cambio necesitamos que el voto moderado se concentre en el PP», asegura Sebastià Sagreras, coordinador general de campaña de los populares’. El PP apela al voto útil entre los votantes de centro derecha para que no se pierda ni un solo voto en estas elecciones en partidos que no tienen opciones de lograr representación.

Sobre un eventual pacto con Vox, Sagreras insiste en lo que lleva repitiendo Marga Prohens durante toda la campaña: que el PP aspira a gobernar en solitario, «Vamos por el buen camino y nos queda una semana para avanzar, pero está clara la tendencia de cambio», opina.

La encuesta coloca en segunda posición al PSIB, que pierde dos diputados, pero el coordinador de campaña del partido, Cosme Bonet, cree que puede haber cambio en la semana que queda. «Hay que mirar el conjunto de las encuestas y nuestra percepción es muy favorable porque vemos que nuestro electorado está motivado», señala.

La opinión del PSIB

La encuesta deja al PI a las puertas del Parlament y Bonet cree que esta circunstancia plantea un escenario muy abierto que se resolverá en esta semana clave. En cualquier caso, Bonet también hace un llamamiento a los votantes de izquierdas para que vayan a las urnas y avisa de que la única alternativa que dibuja la encuesta es un Govern de PP y Vox. «Es importante que los votantes de izquierdas lo tengan en cuenta», añade.

Vox sería el tercer partido más votado y pasa de tres a siete diputados, si se cumplen los vaticinios de la encuesta. «Las encuestas son encuestas y no nos creemos ni las que nos van bien ni las que nos van mal, pero sí se ve que hay una clara tendencia y que incluso podemos ganar un diputado en Menorca», señala su candidato, Jorge Campos. En cualquier caso, cree que el sondeo deja en evidencia que cualquier opción «para sacar a Armengol del Govern pasa por Vox». Campos insiste en que su modelo es el de Castilla-León, es decir, con presencia de Vox en el Govern.

Alejandro López, de Podemos, a quien la encuesta deja con un diputado menos, considera que, pese a lo que dice el sondeo, es «muy viable» que pueda gobernar la izquierda. «Va a ser por muy poco, pero seguimos pensando que podremos gobernar», añade.

El candidato de Més, Lluís Apesteguia, valoró el resultado de la encuesta de manera prudente. Més mantiene sus cuatro diputados, pero no son suficientes para gobernar. «La única garantía de tumbar un posible Govern de PP y Vox es Més», asegura. Apesteguia destaca que su formación es la única con perspectivas de crecimiento entre los partidos de izquierdas. «Somos la única opción real con posibilidad de hacer decantar la balanza hacia la izquierda y garantizar cuatro años más de Govern progresista», señala el candidato.

Una de las grandes diferencias que marca la encuesta con respecto a la situación actual es que el PI queda fuera del Parlament, aunque con opciones de entrar si esta semana consigue más adhesiones. El PI y Cs. Es lo que su candidato, Josep Melià, cree que pasará, que además destaca que las encuestas siempre dejan a su partido infrarrepresentado por la propia idiosincrasia municipalista de la formación. En cualquier caso, insiste en que el resultado de la encuesta es un «acicate y una motivación» para continuar esta semana. «Balears necesita un partido que modere los extremos y defienda de manera radical los intereses de estas islas», opina.

La otra formación que queda fuera de la Cámara balear es Ciudadanos, que pierde los cinco diputados que tiene en las tres islas mayores. «Nuestro mayor respeto y confianza está en las elecciones del domingo», asegura Juan Manuel Gómez, número dos al Parlament. «La gente no quiere un recambio, sino un cambio que pasa por Cs, que es el voto útil de estas elecciones», consideró el candidato.