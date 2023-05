Pablo Iglesias: «La derecha madrileña está articulando un golpe de Estado».

El fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha alertado la mañana del sábado en Palma de que «la derecha madrileña está articulando un golpe de Estado desde Madrid». Y ha reclamado el voto para impedir que llegue a consumarse y ha dejado claro que «Madrid no es España». Según Iglesias, identificar toda España con Madrid, es el mensaje que se está trasladando desde quien manda actualmente en el PP y que no es otra que Isabel Díaz Ayuso.

El fundador de Podemos, que ha promovido una televisión, Canal Red, ha estado apoyando a los candidatos y candidatas de Unidas Podemos en Balears. En su intervención ha indicado que las constantes referencias del PP a ETA («preguntes lo que preguntes, siempre responden ETA, ETA,ETA» ) forma parte de este plan para crear un caldo de cultivo favorable a ilegalizar Bildu, los partidos independentistas y luego, lo que él que considera el verdadero objetivo, que es Podemos. «Hay que dejarles claro que Madrid no es España, que España es plural y diversa», ha asegurado ante 215 personas que le han escuchado en el local de CCOO. Eran 215 porque el aforo era para 200 y se ha permitido la entrada, después de muchos ruegos, a gente que ha llegado rezagada. Iglesias no ha dejado indiferente a un auditorio fiel. Ha admitido que él es «un soldado» y que por eso ha acudido a Palma cuando se lo han pedido Ione Belarra, secretaria general, y Antònia Jover, la candidata autonómica. Según el fundador de Podemos y profesor de Teoría Política, la derecha madrileña, que no sólo es política, sino económica, judicial y que también controla los medios de comunicación, articula un golpe de estado y acaba, incluso, con quienes dentro del partido se oponen a esa estrategia. Así ha explicado «el asesinato político de Pablo Casado» que, ha comentado, denunció «a la mafia» de la que formaba parte el hermano de Ayuso y «comisionista» en la compra de vacunas durante la pandemia. Según Iglesias, Feijóo «no pinta nada» y «sabe que con él harán lo mismo». El fundador de Podemos, que ha lamentado que la izquierda pueda llegar a dividirse como ocurrió cuando se perdió el Ayuntamiento de Madrid, ha explicado que también la extrema derecha está en el intento de golpe. En su opinión, la empresa Desokupa, «jaleada por los medios», no es sino «un escuadrón nazi» y que luego «irán a machacar a sindicalistas y a izquierdistas». Varias veces ha insistido en que «Madrid no es España» y lo ha explicado del siguiente modo: que aunque se tardaron 80 años en formar un Gobierno de coalición en España, las coaliciones empezaron en las comunidades autónomas. Y se ha referido al caso de Baleares. Se ha felicitado por ser una de las comunidades donde Podemos saca mejores resultados. Ha abierto el mitin el coordinador de Esquerra Unida, Juanjo Martínez (número 4 de la lista a Cort) y antes han intervenido Iván Sevillano (número uno al Consell) y Lucía Muñoz (candidata a Cort). El acto lo ha cerrado Antònia Jover. Su mensaje ha sido que una vez se apaguen las luces de la campaña, sólo Unidas Podemos es garantía de un gobierno transformador y de la gente. «Si se puede, sí se puede» se ha coreado en varias ocasiones. El llamamiento final ha sido: «Todos y todas a votar por Unidas Podemos».