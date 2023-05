Lluis Apesteguia (Més): La promesa de la croqueta

Hay promesas electorales a la ciudadanía y hay promesas laicas. Lluís Apesteguia, candidato de Més al Parlament, ha tenido que alquilar un coche para estos quince días de campaña. «Tengo una furgoneta, una Renault Kangoo un poco golpeada. No cabríamos todos», afirma. El coche de campaña hace las veces de armario, con cuatro americanas y unas Converse del actual alcalde de Deià.

08:25 HORAS Café soluble, nevera vacía y un belén

El pueblo amanece tranquilo. Apesteguia desayuna una taza de café soluble. Su equipo llega a casa con el uniforme del día, una camisa blanca y una americana azul. El candidato tiene que estar impecable. Tiene la nevera vacía y en su despensa descansan seis paquetes de harina. «Como muchos días fuera. Hasta ahora compartía casa con una pareja de italianos y hacían pasta casera», dice con cierta morriña. Los italianos se han llevado sus platos caseros, el gato y el perro. En el salón de Apesteguia aún está el belén, «no me ha dado tiempo a quitarlo». Una apisonadora pasa por la vida de un candidato.

Desayuno austero en casa de Lluís Apesteguia.

09:05 HORAS El candidato-alcalde pasa por el Consistorio

El candidato sale de su casa de camino al Ajuntament, la vida continúa. Vive en una casa alquilada, a dos puertas de sus padres. El alquiler turístico ha llegado a este rincón de Deià, un extranjero enciende la barbacoa de gas para hacer el desayuno. «Siempre he compartido casa», cuenta Apesteguia, que se asoma a la casa de sus padres para saludar.

En el Ajuntament le esperan tareas pendientes, en su despacho hay un retrato de Salvador Allende. Sigue con su dieta espartana: desayuna varias galletas, de las que trajeron las funcionarias. Los turistas más madrugadores ya merodean por el pueblo, que en verano reciben hasta 13.000 coches al día.

El todavía alcalde de Deià atiende a un vecino por la mañana.

09:45 Adicciones y promesas para el día de reflexión

Toca partir hacia Inca. Le acompañan en el coche Biel Mayol y Roberto Campillo mientras el aún alcalde atiende asuntos del consistorio. «El sueldo de alcalde es público, cobro 1.500 euros al mes como alcalde sin dedicación completa. Pero trabajamos todas las horas que hagan falta. Como profesor ganaría más pero esto es vocacional. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida», asegura. Antes de llegar a Inca confiesa que «hicimos una promesa laica antes de ganar las pasadas elecciones: dejaría la coca cola zero y el tabaco y haríamos una excursión de Deià a Lluc». Aún no ha cumplido ninguna pero el 27M, jornada de reflexión, hará la excursión. Por si acaso.

11:05 HORAS Mercado de Inca y entrega de alfabegueras

Más de 50.000 alfabegueres se reparten estos días por la Isla. La gente lo sabe y se las reclama a Apesteguia y a Alice Webber, la candidata de Més de Inca, que luce un tatuaje revelado: 9 3/4, el andén de Harry Potter. Vecinos cargados con bolsas del PSIB y sombreros del PP acuden a por la planta de Més, mientras Apesteguia da consejos de jardinería.

Apesteguia, en el coche de campaña.

12.28 HORAS Más coche y entrevista en un digital

«Mi madre me da mucha caña pero está muy orgullosa», confiesa el candidato. Se preocupa, con razón, por si ha comido. Le deja un tupper en casa. Apesteguia se muestra optimista con los resultados: «Si llegamos a los seis diputados haré la croqueta la noche electoral en la sede de Més». Y firma este juramento. Toca entrevista en un medio digital.

14.15 HORAS La primera ingesta sólida del día

Un candidato necesita nutrirse si no quiere fallecer antes del 28-M. Apesteguia da cuenta de un plato que hace de desayuno-berenar-comida-merienda. Sonríe.

16.00 HORAS Puerta a puerta en su propio municipio

No hay que descuidar el territorio amigo. Entrega el programa y el domingo tocarán alfabagueres.

Primera comida del día.

19.15 HORAS Apoyo en Palma y cena en un bar de la zona

Llega al acto central de Més per Palma para apoyar a Neus Truyol, candidata llonguet. Termina cenando en un bar cercano. ¿Croquetas?