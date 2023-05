Josep Melià, número uno de la lista de El PI Proposta per les Illes al Parlament y por la presidencia del Govern, visitó este jueves los terrenos en los que debe levantarse en un futuro el CEIP Sa Pobla, con el fin de constatar el retraso existente en materia de infraestructuras educativas. Lo hizo acompañado por la número dos de la formación, Xisca Mora, además de por el candidato de la fuerza regionalista a la alcaldía de Sa Pobla, Joan Pérez, y por el coordinador de El PI, Rafel Ballester.

«Este Govern ha suspendido claramente. Tenemos tantos barracones como con (José Ramón) Bauzá. Necesitamos construir más, y con mayor celeridad, escuelas e institutos. Las ratios se incumplen y la calidad educativa se resiente», aseguraba Melià durante el acto de campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

Melià fue tajante al afirmar que, con El PI, se acabará la política de barracones del Govern Bauzá que Armengol ha continuado, admiten. «Con la educación de nuestros niños y jóvenes no se juega. Es prioritaria y en ocho años de Govern Armengol no se ha hecho una apuesta decidida para acabar con estos barracones», afirmana Melià, quien es consciente de que «un centro educativo no se hace en dos días, pero la administración ha de ser más ágil, más rápida a la hora de hacer nuevos centros», añadía.

Y refierieron «el retraso del Plan de Infraestructuras Educativas 2016-23, que da vergüenza. No se ha avanzado con la rapidez y diligencia necesarias», destacando que los ayuntamientos «han hecho su trabajo, con la dotación de servicios, cediendo solares a Educación, avanzando ellos mismos el dinero o haciendo ellos mismos la licitación para que la construcción del centro educativo en cuestión fuera más ágil...», señalaba el cabeza de lista de El PI este jueves en Sa Pobla.

Desde El PI propuso Melià impulsar un Plan de Mejora de Infraestructuras y Mantenimiento de centros educativos «para que no queden obsoletos o antiguos», y dejó muy claro que, si la formación regionalista tiene potestad de gobierno a partir del 28 de mayo, simplificará los criterios de evaluación de la LOMLOE, como han hecho otras comunidades. «Los directores y directoras de los centros edicativos de las isla lo han pedido todo el curso, pero la Conselleria les dice que no. Pedimos unos criterios simplificados y pactados con la comunidad educativa antes del inicio del nuevo curso», finalizó Josep Melià en la puesta de largo de la propuesta edicativa de la formación regionalista.