Jaime Martínez (Palma, 1971) es el presidente del Partido Popular de Ciutat y aspira a convertirse en el nuevo alcalde. Fue conseller de Turisme y concejal de Urbanisme en Calvià.

¿Es necesario un cambio en Palma?

—Hemos de revertir ocho años de decadencia, de prohibiciones, de intervencionismo, de estar viviendo en la ciudad más sucia de España, una de las más inseguras, en la que la vivienda está más cara. Y solo hay una alternativa, que es el cambio, que es el Partido Popular.

En 2019 hubo una diferencia mínima de votos. ¿Qué perspectivas tiene ahora?

—Al final las encuestas marcan las tendencias y la tendencia desde hace un año y medio es que vamos incrementando la intención de voto. Quedan unos días y la dinámica es la misma. Además, nos encontramos con la desaparición de Ciudadanos, que nos va a situar en un recuento diferente, donde la gran mayoría de ese voto ha vuelto al PP.

¿Piensa gobernar en minoría o habrá pacto con Vox?

—Nosotros estamos centrados en ser la alternativa de gobierno que se merece la ciudad. Tenemos un programa de gobierno concreto, después de dos años de trabajo con cientos de reuniones, habiéndonos visto con todos los colectivos, asociaciones y sectores. Somos la única alternativa al desgobierno de Cort. Lo principal es que el programa de gobierno del PP sea el que se lleve a cabo en esta legislatura. En cuanto a los pactos, la lista más votada es la que ostenta la alcaldía. Eso es lo importante: que el PP ostentará la alcaldía y su programa de gobierno será el que implante.

¿Hay solución para la vivienda?

—Debe ser la legislatura de la vivienda. A nivel regional, con Marga Prohens, lo tenemos clarísimo. Ya hemos trabajado en una Ley de Vivienda con una gran parte de acciones para Palma. Se incorporarán nuevas tipologías que amplíen las posibilidades de vivienda asequible en el mercado. Con incentivos, ayudas y seguridad jurídica, se incentivará la salida al mercado de 30.000 viviendas vacías a un precio asequible. Planteamos la transformación integral de Camp Redó, Verge de Lluc, Son Gotleu, Son Roca y alguna zona de Cala Major que permitirá que haya vivienda asequible en el mercado. Todo aquel suelo que está desarrollándose o por desarrollar, se verá cómo se puede incrementar la vivienda asequible o tasada. A corto plazo, actuaciones urbanísticas como el cambio de uso de locales a viviendas, el incremento de intensidad de uso para dividir grandes viviendas en pequeñas e igualar alturas en algunas zonas de la ciudad.

¿Habrá cambios en el Plan General?

—Tenemos un problema: solo se aprobó una parte y no soluciona la vivienda. Tendremos que estudiar de qué manera vamos a desbloquear la situación que nos deja José Hila. Urbanisme lleva ocho años bloqueado.

¿Qué ocurrirá con las licencias de obra?

—En Madrid hay un sistema que funciona. Debe ser un servicio público y cumplir la ley, que es entregar la licencias en tres meses. La coordinación entre administraciones, la modificación y la derogación de leyes, como anunció Marga Prohens, con una Ley Ómnibus, ayudarán a que sea una realidad.

En su programa plantea el término ‘Palma, capital mundial del turismo’.

—Hablamos del conocimiento turístico, no de la promoción de Palma para que venga más gente. Hay que trabajar en productos turísticos con valor añadido, como el turismo congresual. El know how de nuestros empresarios y destinos hay que ponerlo en valor y hacerlo aquí, ligado al Comisionado de Reforma integral de las Zonas Maduras de España. Alberto Núñez Feijoó, presidente del PP, se comprometió a que su sede esté en Palma.