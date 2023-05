Marga Prohens, candidata del Partido Popular al Parlament, responde al test de Ultima Hora para que los ciudadanos de Baleares conozcan su lado más personal.

¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta?

Despertar a mis hijos, preparar el desayuno y desayunar juntos.

¿Y lo último que hace antes de acostarse?

Hacer un repaso de las últimas noticias del día en la prensa digital y redes sociales.

¿Qué serie de televisión ve en la actualidad y cuál es su favorita?

El día a día de la campaña no me permite seguir ninguna en la actualidad. Mòpies me impactó mucho y es una muestra de la calidad de producción audiovisual propia.

Una virtud

Tengo muy buena memoria, memoria fotográfica y capacidad de retener información.

Un defecto

El control, me gusta tenerlo todo bajo control.

El mejor momento del día

De madrugada cuando los niños salen de sus camas para meterse en la mía. Ojalá no acabe nunca esa época.

Una manía

Mirar el móvil constantemente, aunque no tenga nada que mirar.

¿Qué haría si le tocara un millón de euros?

Comprarme una casa ya que la nuestra se nos ha quedado pequeña; un viaje en familia; colaborar en la investigación de enfermedades raras, no hay nada más injusto que ver a un niño sufrir.

¿Recuerda cuándo dijo aquello de 'tierra trágame?

En un avión confundí a una persona y le pregunté de dónde venía con tanto viaje. Cuando le mire bien vi que no era esa persona y él sí me reconoció y me explicó todo su viaje al detalle. Al aterrizar salí corriendo para no volver a cruzarme con él.

Un rincón de Mallorca para perderse

Cualquier rincón de la Serra de Tramuntana.

Una comida

Los caracoles cocinados por mi madre.

Una bebida

Coca cola

Un actor

Morgan Freeman

Una actriz

Meryl Streep

Su película favorita

La vida es bella

Un libro favorito y ¿cuál está leyendo actualmente?

Mi favorito ‘Te deix amor, la mar com a penyora’ de Carme Riera. Ahora estoy leyendo El món es torna senzill de Laura Gost, fue el que recibí por el Día del Libro.

Un escritor

Carme Riera

El mejor momento de su vida

El nacimiento de mis hijos.

Y el peor

Una concatenación de momentos muy duros vividos con otras dos personas que decidimos plasmar las tres con un tatuaje en el brazo para que no se nos olvide que esto es lo importante, que de todo se sale y que juntas somos invencibles.

¿A quién le gustaría conocer?

Malala Yousafzai

Su personaje histórico favorito

Clara Campoamor

Recuerda la última vez que se emborrachó

Casi que no.

Un político al que admire

A todos los hombres y mujeres que forman las candidaturas municipales, especialmente en los pueblos más pequeños o más complicados. Son el auténtico ejemplo de la vocación de servicio y el pilar del Partido Popular.

De no haber sido política ¿a qué se dedicaría actualmente?

Sería traductora y probablemente hubiera estudiado derecho y ejercería de abogada.